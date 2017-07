Vermischtes Vohenstrauß

Anfeindungen, Hetze, Hass und Lügen sind im Internet leider traurige Realität. "Das darf nicht alltäglich werden", meint jedoch Uli Grötsch. Daher hat der Waidhauser SDP-Bundestagsabgeordnete einen ganz besonderen Gast in die Vohenstraußer Realschule eingeladen.

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, war am Dienstag zu einer besonderen Unterrichtsstunde in die Aula gekommen. In der rund 45-minütigen Diskussionsrunde "Hate speech in sozialen Medien" stellte er sich den Fragen von 80 Neuntklässlern. Im Mittelpunkt stand das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im Oktober in Kraft tritt.Damit will die Regierung der zunehmenden Hasskriminialität auf Plattformen wie Facebook, Twitter, Youtube oder Instagram einen Riegel vorschieben. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, in dem man machen kann, was man will", betonte Maas. Verbrechen würden konsequent verfolgt. Falls entsprechende Inhalte nicht gelöscht werden, drohen Strafen bis zu 50 Millionen Euro.Auf die Summe angesprochen erklärte der Minister: "Wir haben versucht, es ohne Geldbußen hinzubekommen, das ging aber nicht. Und solchen Unternehmen mit 500 Euro Strafe zu drohen, da lachen die sich doch kaputt. Den Plattformbetreibern geht es letztendlich nur ums Geld. Sie müssten für das Löschen mehr Personal beschäftigen, das schmälert aber den Gewinn." Facebook sei "kein Wohltätigkeitsverein, sondern ein Milliardengeschäft", ergänzte Grötsch."Entfernt werden müssen Inhalte, die strafbar sind", antwortete der Justizminister auf die Frage, was eine Hassbotschaft ausmache. Letztendlich müsse aber ein Gericht entscheiden. Die Problematik gebe es noch nicht so lange, die Justiz müsse sich erst darauf einstellen. Maas hofft aber, dass die Verantwortlichen der sozialen Netzwerke das letztendlich von sich aus regeln.Außerdem setzt er auf die Benutzer: "Derjenige, der eine Beleidigung oder Bedrohung schreibt, würde das niemals jemandem am Tisch ins Gesicht sagen. Aber in der digitalen Welt gilt das gleiche Recht wie in der analogen. Wenn sich herumspricht, dass das verfolgt wird, dann werden es sich die Leute hoffentlich überlegen. Es muss einen besseren Umgang in den Netzwerken geben. Denn diese Entwicklung tut unserer Gesellschaft nicht gut."Eine spezielle Zielgruppe für den Hass im Internet gebe es nicht. "Es kann jeden treffen. Alles geschieht extrem schnell und verbreitet sich extrem schnell." Ob er denn selbst schon Hasskommentare bekommen habe, wollte eine Schülern wissen. Schon um 7 Uhr müsse er manchmal Dinge lesen, "das ist teilweise abartig und absurd", erwiderte Maas. "Das kann man nicht akzeptieren. Was sind das für Leute? Was treibt die dazu, schon so früh vor dem Computer zu sitzen? Was haben sie für Probleme? Die sollten sie erst einmal lösen, dann wären sie vielleicht entspannter", meinte der Minister.Diesbezüglich machte Grötsch noch eine weitere Gefahr aus: "Leute, die so drauf sind, dürfen nicht Wortführer unserer Gesellschaft werden." Die Mehrheit dürfe nicht schweigen, forderte der Gast aus Berlin die Jugendlichen auf. Denn wer sich zurückziehe, dessen Meinungsfreiheit werde eingeschränkt.Wie man sich und andere davor schützen könne, lautete schließlich noch eine weitere Frage. "Das ist relativ schwierig, das Netz bietet zu viele Möglichkeiten", fand Maas. Wichtig sei, dass sich auch Schulen damit beschäftigen, einen richtigen Umgang mit diesen Medien zu finden. Der Minister empfahl außerdem, Betroffene auf Anfeindungen hinzuweisen oder solche Fälle gleich der Justiz zu melden.