Vermischtes Vohenstrauß

10.08.2017

27

0 10.08.201727

Burgtreswitz. 27 Stunden harrten die Syrer zwischen den Zurrgurten eines Lastwagens aus. Am Donnerstagmorgen entdeckten die Fahnder der Bundespolizei Waidhaus nach einem Hinweis eines Bürgers die acht Migranten neben der Verbindungsstraße zwischen Burgtreswitz und Vohenstrauß. Ein Lastwagenfahrer hatte die fünf Kinder, zwei Frauen und den Mann zwei Stunden zuvor illegal nach Deutschland geschleust. Nach deren Angaben waren noch weitere junge Männer mit der Gruppe unterwegs gewesen. Eine Fahndung verlief aber ergebnislos.

Seit Anfang Mai sei der syrische Familienvater (51), seine 36-jährige Frau und die drei Kinder (12, 10 und 4 Jahre) unterwegs. In der Türkei haben sie Kontakt zu Schleusern aufgenommen. Sie zahlten 3500 Euro für die Einschleusung nach Bulgarien. Dort griffen sie die Behörden auf, die Familie stellte Asylantrag. Später brachte sie die Schleusermafia weiter nach Timisoara (Rumänien). Dort sei eine 12-köpfige Gruppe am Dienstag in den Lkw gestiegen und für die 1000 Kilometer 27 Stunden unterwegs gewesen. Schleuserkosten für den Familienvater: 5500 Euro. Ziel der 4000 Kilometer langen Reise von Syrien wäre Rheinland Pfalz gewesen. Die Gruppe wird nach grenzpolizeilicher Sachbearbeitung voraussichtlich in die Erstaufnahmeeinrichtung Regensburg weitergeleitet.