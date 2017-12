Vermischtes Vohenstrauß

Kurz vor dem Weihnachtsfest macht die CSU bei den Mitarbeitern im Krankenhaus ihre Aufwartung. Dabei kommen auch einige Probleme auf den Tisch. Besonders deutlich wird Dr. Heinrich Gref.

"Die Belegärzte sind für das Krankenhaus ein großer Glücksfall", versicherte Christian Stadler als zuständiger Pflegedienstleiter im Beisein von Carina Ascherl von der Krankenhausleitung, die für die Häuser in Kemnath, Eschenbach, Erbendorf und Vohenstrauß zuständig ist. "Es ist relativ ruhig um den Standort in Vohenstrauß, wenn gleich wir die eine oder andere Sorge haben", erklärte Stadler. Mit ruhig meine er aber keineswegs, dass zu wenig Betrieb im Haus stattfindet. Die Fallzahlen seien konstant gut. Zu verdanken seien diese den "guten und treuen Zuweisern in Form der Hausärzte". Mit der Auslastung und den Leistungszahlen zeigte sich Stadler sehr zufrieden.Schmunzelnd und nicht ganz ernst meinte der Redner folgende Anspielung: "Dr. Heinrich Gref macht uns noch zehn Jahre wenn wir ihn darum bitten." Der Chirurg ist seit 1982 in Vohenstrauß und will auch im kommenden Jahr das Krankenhaus noch unterstützen, wenn es ihm seine Gesundheit erlaubt. Spätestens Ende 2018 soll aber doch eine verträgliche Lösung für beide Seiten gefunden werden, meinte Stadler.Leider verlässt Belegarzt Dr. Marcus Rhode die Einrichtung, da ihm die Belastung zusammen mit der Praxis zu viel wird. Allerdings bleibe er dem Haus als starker Unterstützer verbunden. Stephan Oetzinger als Fraktionsvorsitzender im Kreistag und Landtagskandidat sprach ebenfalls von einem "ruhigen Jahr" der politischen Rahmenbedingungen in der Klinik AG. "Das Zukunftskonzept im kommunalen Verbund ist tragfähig." Der Erhalt des Standorts Vohenstrauß sei darin eingeschlossen."Die Bürokratie ist noch schlechter geworden", bilanzierte Gref. Seit mehr als 20 Jahren mahne er dieses Dilemma bei den Politikern an, unabhängig welcher Farbrichtung. "Gebessert hat sich nichts." Die Hoffnungen, die ihm Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht im vergangenen Jahr gemacht habe, hätten sich nicht erfüllt.Im Gegenteil: "Das ist eine ganz blöde Entwicklung. Es werden Modelle entworfen, die viel Geld kosten. Ärzte werden verschlissen für Unfug, Personal genauso. Jeder macht viel Bürokratie." Daneben solle von 24 Stunden Auslastung, einschließlich Dienste und Notfallversorgung noch die "sprechende Medizin erfolgen". Dies sei eine ganz miserable Entwicklung."Von ganz weit oben wird vieles gut durchdacht und eingeführt, wie zum Beispiel die Telemedizin. Es werden Gesetze geschaffen, wir sollen die Geräte anschaffen. Dabei gibt's die noch gar nicht, weil die Programme dafür noch nicht fertig sind", machte Heinrich Gref deutlich. So gehe das am laufenden Band für die Krankenhäuser wie die ambulante Medizin.Der Arzt wetterte: "Das ist ungefähr das Modell Großflughafen Berlin oder Stuttgart 21. Ein Granaten-Systemfehler in unserer Medizin." Er sehe aber auch keine Besserung. Er würde sich wünschen, dass man aus dieser zunehmend massiv ökonomisierten Medizin von politischer Seite aus wieder zu einer menschlichen Medizin kommen würde. "Dann hätten wir auch weniger Burnout."