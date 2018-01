Vermischtes Vohenstrauß

22.01.2018

Gute Nachrichten für die Evangelischen rund um Vohenstrauß: Am 1. April kommt Pfarrer Dieter Schinke als neuer evangelischer Seelsorger in die Pfalzgrafenstadt. Das verkündete am Sonntag die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Ulrike Kießling, im Spätaufstehergottesdienst.

Der Geistliche ist momentan noch in Gersthofen bei Augsburg tätig. Dass er im Frühjahr in die Oberpfalz zieht, hat einen ganz besonderen Grund: seine familiären Wurzeln liegen in Grafenwöhr. Die aktive Jugendarbeit seiner Heimatgemeinde war es auch, die ihn nach einer kaufmännischen Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg zum Theologiestudium brachte.Der 62-Jährige kann auf vielfältige Erfahrungen zurückgreifen mit beruflichen Stationen in München und Rosenheim sowie als persönlicher Referent des Präsidenten des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland. Zwischen 1993 und 1999 betreute er die deutschen Auslandsgemeinden in Hongkong, Peking und Taipeh. "Eine spannende Aufgabe und eine schöne Zeit", wie der Seelsorger im Rückblick findet.Zurück in Deutschland ließen er und seine Ehefrau sich im Großraum Augsburg nieder. Nach dem Tod seiner Frau im Juli 2017 ist es für ihn nun an der Zeit für eine Rückkehr zu den Wurzeln. "Ich freue mich auf meine neue Gemeinde in der Oberpfalz", meint der Stadtpfarrer in spe. Und mit seiner Freude ist er nicht allein. Die rund 1500 Gemeindemitglieder in Vohenstrauß, Waidhaus, Moosbach, Eslarn und Umgebung werden vertretungsweise noch von Pfarrer Norbert Schlinke aus Oberviechtach betreut.Vertrauensfrau Kießling ist trotzdem froh, dass die Vakanz bald ein Ende hat: "Wir freuen uns wirklich sehr, dass Pfarrer Schinke zu uns kommt und sagen schon jetzt: 'Herzlich willkommen'." Die Einführung ist voraussichtlich am Sonntag, 15. April, um 14 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Vohenstrauß. Die Pfarrstelle in der Pfalzgrafenstadt war seit dem Abschied von Pfarrer Peter Peischl im März 2017 vakant.