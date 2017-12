Vermischtes Vohenstrauß

14.12.2017

Seniorenbeauftragte Lotte Hofmann schlüpft bei der Adventsfeier der Trockengymnastik "Fit ab 50" und der BRK-Wassergymnastikgruppen in die Rolle des Weihnachtsmanns. Schließlich hat sie viele Urkunden im Gepäck.

"Weihnachten kann uns sagen, dass wir eine Gemeinschaft sind und füreinander da sein sollen", formulierte sie im katholischen Pfarrheim St. Marien vor einer mächtigen Anzahl an Senioren. Dekan Alexander Hösl versicherte im selben Atemzug, dass er nur vitale Menschen erblicke.In der Geschichte "Das richtige Wort", in der es um einen "Geldschein vom Christkind" und einem "innigen Händedruck der Beschenkten" ging, zog der Geistliche Parallelen zu den zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Tage, bei denen es ebenso auf ein gutes Wort ankommt. "Wir sollten täglich zu Christusträgern werden", wünschte er.Vom Jubilar Simon Wittmann, der an diesem Tag seinen 70. Geburtstag feierte, richtete der Pfarrer an "die liebste ehemalige Kreisrätin Lotte Hofmann die besten Grüße" des Altlandrats aus. In 17 Tagen ist das Jahr 2017 schon wieder Geschichte, zog Bürgermeister Andreas Wutzlhofer Fazit. In der Hektik der Zeit husche das Jahr nur so vorbei. Die Geschichte "Der verschwundene Engel" hatte das Stadtoberhaupt für die Senioren mitgebracht, bevor der Pfarrer noch das Gedicht "Mit der Melodie des Lebens" überraschte.Selbst im Himmelsgewölbe vernahm der Bischof Nikolaus, dass sich Lotte Hofmann mit viel Schwung und Charme bei der wöchentlichen Gymnastik mit ihren Teilnehmern fit halte. Der hohe Gast verteilte mehr als 100 Paar selbstgestrickte Socken an die Anwesenden, die alle wunderschön verpackt waren. Anschließend ehrte Hofmann noch langjährige Mitglieder. 25 Jahre in der Gruppe "Fit ab 50" ist Anne Reindl aus Waidhaus aktiv. Für 20 Jahre Wassergymnastik konnten Rita Anzer (Straßenhäuser), Hannelore Gissibl (Moosbach), Anneliese Keck (Böhmischbruck) und Therese Meiler (Burgtreswitz) ein Adventsgesteck und eine Urkunde in Empfang nehmen.15 Jahre Wassergymnastik sind es bei Annemarie Held und Eta Gissibl (Burgtreswitz). Auf 10 Jahre bei der Wassergymnastik blicken zurück: Heiner und Monika Sommer (Vohenstrauß), Helmut Völkl (Pleystein), Emilie Sauer (Moosbach), Doris Wilfert (Oberviechtach), Christa Bauer (Waldau) sowie Elisabeth Hartung (Pleystein). Stellvertretend für alle Senioren und Sportler bedankten sich Lucia Guttenberger, Anneliese Gaach und Rose Pflaum bei Leiterin Hofmann, "die eine große Stütze" ist. "Du machst uns immer Mut und bist immer gut drauf."