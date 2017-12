Entlaufene Pferde in Böhmischbruck

09.12.2017

Zwei entlaufene Pferde konnten Anwohner in Böhmischbruck am Samstagmorgen einfangen. Die Polizei Vohenstrauß suchte nach deren Besitzern, die die Pferde inzwischen abgeholt haben.

Böhmischbruck. Die freilaufenden Tiere wurden der Polizei am Samstag, 9. Dezember, gegen 8 Uhr in Böhmischbruck gemeldet. Sie konnten laut Polizeibericht von einem dortigen Anwohner eingefangen werden. Zunächst waren keine Hinweise auf den Eigentümer der beiden Pferde vorhanden. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei am Sonntagmittag, dass der Besitzer ausfindig gemacht worden sei und die beiden Pferde bereits wieder bei ihm seien.