Vermischtes Vohenstrauß

15.12.2017

0 15.12.2017

"Das ist mein erster Führerschein." Begeistert halten die Vorschulkinder Lea, Lukas, Samuel und Veit im katholischen Kindergarten Don Bosco ihren soeben erworbenen Hundeführerschein in ihren Händen.

"Das hat ganz viel Spaß gemacht", ist sich das Freunde-Quartett einig. Die Urkunde wollen sie gleich ihren Erzieherinnen und den Eltern präsentieren. Währenddessen liegt Schulungshund Emil ganz entspannt neben den Mädchen und Buben und beäugt sie aus seinen großen braunen Augen. Ihm flogen alle Kinderherzen in Windeseile zu.Diplom-Sozialpädagogin Katrin Poschenrieder absolviert gerade eine Ausbildung zur tiergestützten Therapie und Pädagogin und besuchte die Einrichtung an 5 Tagen jeweils 45 Minuten, um die Kinder spielerisch den Umgang mit Hunden zu lehren. Zudem gab sie ihnen Lektionen in sozialer Kompetenz mit Schnuppern, Anfassen, Kraulen und Toben. Nach und nach integrierte sich das Tier in die kleine Gruppe.In den ersten beiden Stunden haben das Mädchen und die drei Jungen viel über die Körpersprache der Vierbeiner von Poschenrieder gehört. Deshalb war sie zu diesen Kurseinheiten auch noch ohne ihren dreieinhalbjährigen und äußerst zutraulichen Golden Doodle in die Einrichtung gekommen. "Die Kinder sollten erst wissen, wie sie sich gegenüber einem Hund verhalten sollen und seine Signale und die Körpersprache richtig deuten."Doch dann war es soweit, und der große wuschelige Vierbeiner mit seinen großen Schlappohren durfte mit zu den Mädchen und Buben. Poschenrieder übte die Kontaktaufnahme mit den Rackern, ging auf die Pflege des Hundes und das Spiel ein, verriet verschiedene Tricks und übte mit den Kleinen das Führen des großen Hundes. "Gerade für ängstliche Kinder sind diese Begegnungen äußerst wertvoll, da sie im Umgang mit Tieren an Sicherheit gewinnen", weiß Poschenrieder aus Erfahrung. "Darüber hinaus stärkt das erworbene Wissen das Selbstbewusstsein."Die Kinder erfuhren außerdem, dass auch ein Vierbeiner eine Gemütslage besitzt und nicht immer gleich gut aufgelegt ist und dies mit der "Sprache des Hundes" anzeigt. Auf diese Signale gelte es, angemessen zu reagieren.Auf dem Führerschein ist natürlich auch Emil abgebildet, und die Bescheinigung, dass sie die wichtigsten Regeln kennen, den richtigen Umgang mit dem Tier geübt haben und einem Hund Kommandos und Leckerchen geben können. Zufrieden sind sie mit ihrem tierischen Lehrmeister in jedem Fall. Samuel meint dann auch zu Poschenrieder: "Ich treff euch schon wieder." Im Januar beginnt die nächste Kurseinheit.