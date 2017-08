Fachpraxis für Podolgie in der Langen Gasse eröffnet

14.08.2017

Den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, bedeutet viel Mut zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Sandra Maier aus Weiden hat diesen Schritt nun mit ihrer Podologie-Praxis gewagt, und erhielt dazu am Samstag den kirchlichen Segen von Pfarrer Willi Bauer aus Tännesberg.

Die aus Moosbach stammende Unternehmerin zeigte bei der Ausbildung zur Podologin viel Ehrgeiz. Nachdem sie bereits als Altenpflegerin im Heilpädagogischen Zentrum in Irchenrieth als examinierte Fachkraft mehrere Jahre Erfahrungen im Berufsleben sammelte, habe sie sich für eine weitere zweijährige Ausbildung am Deutschen Erwachsenen-Bildungswerk entschlossen. Sowohl die praktische als auch die theoretische Prüfung zur Podologin schloss die 25-Jährige mit 1,0 ab.In der früheren Praxis Oppelt in der Langen Gasse 14 fand sie geeignete Räume. "Unsere Füße tragen uns durchs gesamte Leben", versicherte Maier. Deshalb hätten die Füße auch Streicheleinheiten verdient. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer zeigte sich erfreut über die Fortführung der podologischen Fachpraxis mit Kassenzulassung. Ab Montag, 21. August, ist die Praxis geöffnet.