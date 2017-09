Vermischtes Vohenstrauß

21.09.2017

Ende Juni bis Mitte August beschäftigen mehrere Scheuneneinbrüche die Polizeiinspektion Vohenstrauß. Dem Ermittlungsbeamten Hubert Brunner ist es zu verdanken, dass ein Fall in Tännesberg nun aufgeklärt ist.

Tännesberg. Dank Brunners unnachgiebigen Spürsinn gelang es, eine DNA-Spur zu sichern und den Täter zu überführen. Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent lobte die Arbeit seines Kollegen. An einer vom Einbrecher an einer Scheune in Tännesberg zurückgelassenen Taschenlampe stellte Brunner DNA-Spuren fest, die zu einem 32-jährigen Tschechen führten.In seinem Heimatland tauchte der Mann bereits 34 Mal einschlägig auf, im Nürnberger Bereich dreimal und in Österreich ebenfalls einmal. Zwei weitere Tatverdächtige, die im Dienststellenbereich für 37 Taten in Betracht kommen (im Oberviechtacher Raum für 16 und in Waldmünchen für 2), sind ebenfalls ins Visier der Ermittlungsbeamten Brunner und Roland Suckart sowie bei Kollegen anderer beteiligter Dienststellen geraten. "Jetzt muss es uns gelingen, den Tatnachweis zu führen", informierte Zehent. Beide Verdächtige seien bereits erkennungsdienstlich behandelt und festgestellt worden."Für die Besitzer der Scheunen sind es oft unscheinbare Spuren, die wir verwerten können", sagte Brunner. "Mal sind es aufgebrochene Schlösser, Fuß- oder Reifenspuren, Zigarettenkippen oder ein Einmalhandschuh". Deswegen bitten die Polizisten die Bevölkerung, Einbrüche unbedingt unverzüglich bei der jeweiligen Dienststelle anzuzeigen und keine Spuren zu vernichten. Bei den genannten Einbrüchen summierte sich der Entwendungsschaden auf insgesamt mehr als 20 000 Euro. Hinzu kommt erheblicher Sachschaden, erklärte Zehent. Beim Sichern der Spuren beim Scheunenaufbruch in Tännesberg war ein Passant hinzugekommen, der berichtete, dass er in näherer Vergangenheit einen ähnlichen Fall bei sich entdeckte. Leider habe er diesen Einbruch aber nicht gemeldet, bedauerte Zehent. Ob die große Einbruchsserien mit dem Fall in Tännesberg in Zusammenhang stehen, müssten die Ermittlungen und Auswertungen zeigen. "Möglicherweise besteht ein Tatverdacht", meinte Brunner. "Bitte jeden noch so verdächtigen Einbruch bei der Polizei melden", schickte Zehent noch eine eindringliche Bitte an die Bevölkerung hinterher.