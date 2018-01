Vermischtes Vohenstrauß

09.01.2018

Waldau. Die Feuerwehrleute im Ortsteil sind immer bestrebt, dass finanziell gut gewirtschaftet wird. "Wir freuen uns über jede Zuwendung", versicherte Schriftführer Hans Wiesent in der Jahreshauptversammlung. Daher sei es für den Vorstand sehr befremdlich, dass bei der Spendenübergabe der Sparkasse Vorstandsvorsitzender Josef Pflaum das Fehlen des Waldauer Vereinsvertreters mit mangelndem Anstand kommentierte, kritisierte der Schriftführer.

Wegen beruflicher Gründe und eines Staus sei Vorsitzender Michael Schwenke etwas später zur Spendenübergabe gestoßen. Zwar habe dies die Wehr im "Neuen Tag" erläutert, "trotzdem mussten wir uns so manche hämische Bemerkung anhören", fügte Wiesent noch immer merklich gekränkt an. Aber natürlich freue sich die Wehr über jegliche finanzielle Zuwendung.Diese Kritik wollte der amtierende Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, keinesfalls so stehen lassen und nahm dazu anschließend Stellung. Im Zeitalter des Handys hätte man wegen des Staus Bescheid geben und einen anderen Feuerwehrkameraden zur Spendenübergabe schicken können. "Es sind genügend Leute bei der Waldauer Wehr, die sicher eingesprungen wären", führte Wutzlhofer aus. "Ich muss da den Vorstandsvorsitzenden schon in Schutz nehmen."Sicher werde dieser Vorfall aber nicht dazu führen, dass die Feuerwehr bei künftigen Spendenaktionen nicht mehr berücksichtigt werde, versicherte Wutzlhofer. Damit sei für ihn auch das Ärgernis um diesen Vorfall beseitigt.