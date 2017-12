Vermischtes Vohenstrauß

Längst sind es nicht nur die heilige Barbara und der heilige Nikolaus, über die Grundschüler noch bestens Bescheid wissen. "Adventliches Brauchtum" ist eine Stunde für rund 50 Viertklässler in der Bibliothek überschrieben.

Hoch interessiert lauschten die Grundschüler den Ausführungen des ehemaligen Seminarrektors Georg Schmidbauer. Die Kinder hörten vom Adventskranz, den es schon vor über 2000 Jahren bei den Germanen gab.Diese hängten ein Wagenrad in der Stube auf und flochten darin Fichtenzweige, um böse Geister abzuwenden. Unser heutiger Adventkranz sei vor gut 180 Jahren entstanden, als ein evangelischer Pfarrer, der ein Waisenhaus leitete, die Kinder mit einem Kranz und 24 Kerzen im Saal auf die Geburt Jesu hinführte.Nicht fehlen durfte der Adventskalender, der vor 180 Jahren in München gedruckt wurde. "Hinter jedem Türl war ein Gebet oder ein Heiligenbildchen." Als Galionsfigur des Advents gilt der Nikolaus. Damit sich die Kinder aber auch andere Heilige einprägten, riet ihnen Schmidbauer, sich folgende Zeilen zu merken: "Margareta mit dem Wurm, Barbara mit dem Turm und Katharina mit dem Radl, des san die drei heiligen Madln."Mancherorts lebt das "Frauentragen" oder das "Herberggehen" wieder auf. Vieles wusste Schmidbauer auch über den heiligen Thomas zu erzählen. Am besten gefiel den Schülern die Geschichte "Worüber das Christkind lächeln musste". Darin spielt ein kleiner Floh die Hauptrolle, der sich aus lauter Angst in das Ohr des kleinen Jesuskindes in der Krippe verirrte und es zum Lächeln brachte.