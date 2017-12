Vermischtes Vohenstrauß

29.12.2017

15

0 29.12.201715

Von diesem Erfolg wird noch lange gesprochen: Die Haarschneideaktion 2017 "Styling gegen Krebs" im Salon Günther Schönberger wurde erneut mit einer Riesenspendensumme von knapp 19 000 Euro belohnt. "Mit diesem Ergebnis hätte ich nie gerechnet", ist der Vorsitzende der Kinderkrebshilfe in der Region Oberpfalz Nord, Herbert Putzer, noch immer ganz baff.

"Es ist das Gesamtwerk von vielen Spendern", versicherte er bei der Preisverleihung an die Gewinner, die bei der gleichzeitig mit der Haarschneide-Aktion laufenden Tombola Glück hatten. "Die Tombola trug wesentlich zu diesem großartigen Erlös bei." Sieger seien aber alle. Bereits jetzt laufen wieder die Vorbereitungen für die elfte Haarschneide-Aktion im Jahr 2018, für die schon wieder neue Ideen geboren wurden, berichtete Putzer.Folgende Teilnehmer hatten Glück: Barbara Beimler aus Albersrieth darf sich auf eine kostenlose Bundestagsfahrt für zwei Personen nach Berlin freuen. Eine Kaffeemaschine bekam Rita Wirth aus Kaimling. Manuel Löffelmann aus Fuchsberg erhielt einen 55-Euro-Gutschein für eine Gotcha-Paintball-Leihausrüstung. Einen Tankgutschein in Höhe von 50 Euro nahm Rainer Gebert in Empfang.Einen ofenfertigen Ster Brennholz bekam Herbert Blöderl aus Vohenstrauß. Manuela Busch aus Vohenstrauß kann sich in einer Hängematte ausruhen. Einen großen Lkw-Trucker nahm Alina Gallitzendörfer aus Pleystein entgegen. Einen Kasten Fibs-Bier erhielt Hermann Schmidt aus Vohenstrauß und einen Profiföhn Christian Wittmann , ebenfalls aus Vohenstrauß. Alle Preise wurden gestiftet und von den Firmen zur Verfügung gestellt.