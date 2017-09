Vermischtes Vohenstrauß

21.09.2017

Vohenstrauß/Berlin. Der Bauch der schwangeren Hanna Weig wächst. Wie das aussieht, zeigt die 21-Jährige, die aus Vohenstrauß stammt und die Verlobte von GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (31) ist, erstmals im Internet - und landet mit dem sechs-Monate-Baby-Bauch prompt als Nachricht auf www.bild.de.

"Wird es ein Christkind?" titelt das Boulevardblatt dort.Will es doch vom künftigen Vater Schlönvoigt erfahren haben, dass der 29. Dezember Entbindungstermin ist. "Hanna hat am 26. Geburtstag. Es wäre also ein wundervolles Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk", wird der Seifenoperdarsteller zitiert.Weiter spricht der GZSZ-Darsteller von seiner Verlobten als "Frau, bei der ich mich angekommen fühle". Kommendes Jahr soll geheiratet werden. Aktuell aber kümmere er sich mehr um den Babybauch der gelernten Bankkauffrau Hanna Weig, die vornehmlich in der Geschäftsstelle Moosbach eingesetzt war: "Ich reibe jeden Abend den Babybauch mit Öl ein, damit es keine Dehnungsstreifen gibt. Ich spreche mit dem Baby, küsse den Bauch von Hanna", heißt es in dem Bild-Bericht. Im Internet verrät der Schauspieler auch, was ihn erwartet: Es wird wohl ein Mädchen.