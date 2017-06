Vermischtes Vohenstrauß

15.06.2017

Seniorchefin Heidi Schmidt

Vohenstrauß . (dob) "Ich habe mein Leben gelebt", versicherte Heidi Schmidt angesichts ihres bevorstehenden Todes, der am Sonntag, 11. Juni, in ihr Leben getreten ist. Seit längerer Zeit wusste sie angesichts ihrer schweren Krankheit, dass der Abschied bevorstand. Am Mittwoch nahm eine große Trauerfamilie in der katholischen Stadtpfarrkirche mit den beiden Töchtern Christine und Petra und deren Familien von der Seniorchefin der Firma Schmidt Grabsteine - Bestattermeister GmbH Abschied. Christine Schmidt erinnerte in bewegenden Worten an ihre Mutter und an eine überaus bekannte Geschäftsfrau, die der gute Geist der Firma war. Am 12. Januar 1946 geboren wuchs Heidi Schmidt mit zwei Brüdern in Röthenbach im Steinwald auf. Nachdem ihre Tante Lina den bekannten Gasthof "Kronprinz" in Vohenstrauß führte, kam Heidi Schmidt, geborene Stiewing, in die Pfalzgrafenstadt. 1968 heiratete sie Josef Schmidt und sie bauten ihr Glück aus. 1969 und 1973 kamen die beiden Töchter zur Welt. Bereits mit 50 Jahren wurde Heidi Schmidt nach dem plötzlichen Tod ihres Ehemanns Witwe und musste ihr Leben neu ordnen. Diese Chance habe sie ergriffen und ging fortan gerne alleine auf Reisen. Alle Urlaubsziele, die sie früher an der Seite des Ehemanns bereiste, suchte sie noch einmal auf. Doch die Firma stand an erster Stelle. Jahrzehntelang hielt sie Juniorchefin Christine Schmidt noch den Rücken im Geschäft frei.