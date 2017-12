Vermischtes Vohenstrauß

25.12.2017

Zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am ersten Weihnachtsfeiertag um 10.50 Uhr auf der Staatsstraße 2166 auf Höhe der Kreuzung nach Remmelberg und Zeßmannsrieth.

Zeßmannsrieth. Eine 20-jährige Vohenstraußerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fiat Punto von Vohenstrauß in Richtung Weiden unterwegs. An der Kreuzung nach Zeßmannsrieth wollte sie nach links abbiegen und hielt an, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein ihr nachfolgender 56-jähriger Eslarner mit seinem Subaru erkannte die Situation zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf das wartende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Unfall leicht verletzt.Die Vohenstraußerin kam in das Klinikum Weiden. Der 56-jährige Eslarner wurde vor Ort durch den BRK-Rettungsdienst versorgt. Die Polizeibeamten aus Vohenstrauß beziffern den Gesamtschaden auf rund 3000 Euro. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme halbseitig gesperrt und die Verkehrsregelung sowie die Reinigung der Fahrbahn übernahmen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lennersrieth.