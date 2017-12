Vermischtes Vohenstrauß

06.12.2017

7

0 06.12.2017

Obertresenfeld. Wegen des Todesfalls war eine Nachwahl nötig geworden. Wolfgang Reil aus Untertresenfeld erklärte sich sofort bereit, dieses Amt zu übernehmen, und wurde einstimmig gewählt.Als Gründungsmitglied und Schriftführer war der gebürtige Obertresenfelder Fritsch eine feste Größe, wenn es um die Anliegen um das schmucke Juwel in der Dorfmitte ging. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer bedauerte außerordentlich, dass der Tod von Fritsch eine Nachwahl nötig machte. "Er hat diesem Verein sehr gute Dienste erwiesen. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten."Das Kirchlein präsentiere sich zu jeder Jahreszeit in Hochglanz und sei ein richtiges Kleinod. "Die Marienkapelle ist ein deutlich sichtbares Zeichen der vorherrschenden Geschlossenheit in diesem Ortsteil." Außerdem sei auch die Aufstellung des Weihnachtsbaums vor der Kapelle in Eigenregie bewundernswert, das es so in keinem Vohenstraußer Gemeindeteil gebe. "Da wird nicht gejammert, sondern angepackt", zeigte das Stadtoberhaupt großen Respekt gegenüber den Bewohnern. Gerne übernehme er bei der nächsten großen Reinigungsaktion im Frühjahr wieder die Brotzeit für alle Helfer, versprach er. "Die Dorfkapelle gehört zu unserem Glauben." Es werde sowieso immer schwieriger, sich mit dem christlichen Glauben durchzusetzen, fand der Rathauschef.Alois Bäumler verlas das noch von Fritsch verfasste Protokoll. Erstmals luden die Verantwortlichen in die benachbarte "Zoigl-Lounge" bei Birgit und Martin Baier ein. In diesem Jahr verlor die Gemeinschaft auch Gründungsmitglied Roman Rupprecht. Der Verein hat exakt 100 Mitglieder. Vor allem die Instandhaltung der Mariendorfkapelle ist ein Herzensanliegen der Verantwortlichen und Bewohner. Deswegen waren Vorsitzender Josef Fritsch und dessen Stellvertreter Bäumler mit dem Vorstandsgremium bestrebt, im laufenden Jahr die Fassadenerneuerung anzugehen.Außerdem sollte in das Kapellenportal ein Türschließer eingebaut werden, da bei Besuchen oft die Tür offen stehen bleibe. Im kommenden Jahr werde das Portal noch neu gestrichen, da es dafür heuer schon zu nass sei. Seit einem 1883 abgelegten Gelübde pilgern die Obertresenfelder jährlich nach Altenstadt und feiern in der Simultankirche ein Schaueramt. Kaplan Ulrich Eigendorf war heuer so oft in Obertresenfeld bei Gottesdiensten, dass er kurzerhand von Josef Fritsch zu einem "100 prozentigen Obertresenfelder" ernannt wurde. Höhepunkt war der Patroziniumsgottesdienst Anfang September, zu dem unter anderem auch der ehemalige Vohenstraußer Stadtpfarrer Franz Winklmann gekommen war, der als eigentlicher Initiator des Kapellenbaus gilt.Bei der großen Reinigungsaktion in und um die Kapelle halfen sieben Ortsteilbewohner mit. Obwohl es in Vereinen immer schwieriger werde Leute für eine Mitgliedschaft oder zur Mitarbeit begeistern zu können, sei der Kapellenverein eine große Ausnahme, denn hier arbeiten alle gerne mit und bringen sich engagiert in die unterschiedlichsten Aufgaben ein, lobte Fritsch.Grüße von Dekan Alexander Hösl übermittelte Kaplan Eigendorf. Es sei eine große Leistung was die Dorfbewohner alljährlich auf die Beine stellen. Dazu brauche es wahrlich engagierte Leute. Fritsch verteilte an seine Helfer anschließend viel Lob, auch an Maria Bäumler, die sich in der Kapelle um den Blumenschmuck kümmere. Viele Arbeiten geschähen im Hintergrund und würden so bewusst von der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen. Ein Gruß ging auch an die Ruhestandsgeistlichen Alois Scherm und Gerhard Dirscherl, die gerne nach Obertresenfeld zur Zelebration kommen, genauso wie an Mesner Anton Striegl, der sich um die Vorbereitung der Gottesdienste kümmere. Am 2. September 2018 werde wieder Patrozinium gefeiert, und am 4. Dezember 2018 ist die nächste Jahreshauptversammlung.Wegen der Renovierungsarbeiten schloss der Kassenbestand heuer mit einem Minus ab, bedauerte Kassenchef Stefan Kick. Im Anschluss zeigte Kaplan Eigendorf eine beeindruckende Bilderschau zum Thema "Israel - Land der Bibel: Eindrücke und Erfahrungen", die alle mit großem Interesse verfolgten.