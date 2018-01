Vermischtes Vohenstrauß

16.01.2018

Das Burschen-Quartett der Katholischen Landjugend (KLJB) zeigt 2017 absolute Flexibilität. Obwohl das Wetter im Jahreskreis nicht immer so ganz nach dem Geschmack der jungen Leute ist, müssen sie wieder einige Feste vorbereiten.

Waldau. Mal stürmisch, zu heiß oder zu verregnet war das Wetter im vergangenen Jahr. Michael Lehner, Marco Striegl, Tim Röbl und Michael Meyer nahmen die Kapriolen allerdings gelassen und machten mit ihren Mitgliedern das Beste daraus. Den Maibaum unter starken Windböen aufzustellen, verlangte von allen Helfern viel Kraft. Beim Johannisfeuer war dann die wochenlange Trockenheit das Problem, ein Anzünden des aufgeschichteten Holzstapels kam für die Jugendlichen nicht infrage. Doch ein spontan umfunktioniertes kleines Sommernachtsfest auf dem Kirchplatz kam bei den Gästen auch ohne Feuer genauso gut an.Für die Stodldisco beim "Zirlwirt" planten die Jugendlichen wochenlang und trafen sämtliche Vorkehrungen. Doch als der Termin dann vor der Tür stand, regnete es ununterbrochen und es wurde ein nasses Unterfangen. Trotzdem erwirtschaftete die Gemeinschaft einen stolzen Gewinn. Zum Jahresende beteiligte sich die Jugendgruppe bei Minusgraden an der Kaltwasser-Challenge und nominierte die benachbarten KLJB-Gruppe aus Oberlind und Waldthurn sowie den Katholischen Burschenverein (KBV) Altenstadt.Die Neuwahlen gingen rasch über die Bühne. Lisa Schwenke, Madlen Koller, Tim Röbl und Marco Striegl erklärten sich bereit, Verantwortung als gleichberechtigte Vorsitzende in der KLJB zu übernehmen. Das Amt des Kassiers blieb in den Händen von Christoph Zeitler, und die schriftlichen Arbeiten erledigt nach wie vor Karolin Lehner. Als Beisitzer packen mit an: Lena Zeitler, Benedikt Graf, Stefan Striegl und Michael Meyer. Michael Lehner übernimmt den Posten des Getränkewarts und Fabian Röbl trägt bei offiziellen Anlässen die Fahne.Die Jugendlichen richteten einen großen Dank an die Qualitätskartoffelgemeinschaft für die Unterbringung des Faschingswagens in der Chips-Halle. Für die Nutzung des Pfarrheims überreichten die Jugendlichen im vergangenen Jahr 250 Euro an Kirchenpfleger Helmut Graf. Zur Freude aller willigten 9 Jugendliche in die Aufnahme der Gruppe ein. Gemeindereferentin Christine Hecht wird sich als Ansprechpartnerin der Pfarrgemeinde um die Anliegen der KLJB Waldau kümmern.