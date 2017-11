Kathreinmarkt nicht der große Renner in der Pfalzgrafenstadt

27.11.2017

Während Tausende Bürger beim Kathreinmarkt in Weiden durch die Geschäfte zogen, blieb in den meisten Vohenstraußer Geschäften viel Platz zum Schauen und Auswählen. Fast komplett außen vor ließen die Fieranten an diesem Tag die Pfalzgrafenstadt bei ihren Planungen, denn nur ein Süßwarenhändler, ein Wildveredelungsbetrieb und ein ungarischer Lángos-Händler hielten auf dem Rathausvorplatz Stellung.

Obwohl Textil, Leder- und Spielzeughändler angemeldet waren, baute niemand einen Stand auf. Vermutlich war das morgendliche Schneegestöber Schuld. Kunden gaben der adventlichen Stimmung bei Raum & Design Griessl den Vorzug. Nach anfänglicher Flaute zeigte sich ebenso Haushaltswareninhaber Gerhard Stahl wider erwarten doch recht zufrieden. Allerdings sperrte er eher zu, weil die Kunden ab 16.30 Uhr ausblieben. Schade fand Unternehmer Georg Lang, dass sich in Vohenstrauß nur einige Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen beteiligen. Nachdem der Vohenstraußer Kathreinmarkt letzmals im Jahr 2013 war, kann er 2018 und 2019 erneut veranstaltet werden, da in den Folgejahren beide Male der erste Advent im Dezember ist.