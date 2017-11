Vermischtes Vohenstrauß

"Dürfen Papas weinen?" Kinder brauchen eine behutsame Hand, wenn ein Elternteil psychisch krank ist oder an Depressionen leidet. Noch immer halten sich viele Irrtümer rund um diese Krankheitsbilder.

Mit Unterstützung des AOK-Bundesverbands klärt Kinderbuchautorin, Verlegerin und Kinderliedermacherin Claudia Gliemann aus Karlsruhe, die Realschüler der 5. Jahrgangsstufe am Dienstagvormittag als einzige Bildungseinrichtung im Landkreis und der Stadt Weiden über diese Erkrankungen auf. Im Gepäck hat sie ein außergewöhnliches Kinderbuch, das sie selbst geschrieben und das Nadia Faichney illustriert hat. Die Autorin versteht es auf einfühlsame Art, die eigenen Kompositionen zum Buch gesanglich sowie mit Gitarrenklängen hervorzuheben und die Geschichte für die Schüler verständlich zu interpretieren.Mit Hilfe des Buchs "Papas Seele hat Schnupfen" gelingt es ihr, die Buben und Mädchen gedanklich in die Lage von Nele zu versetzen, die einer Zirkusfamilie entstammt. Einer Welt mit starken Männern, verwegenen Dompteuren und todesmutigen Hochseilartisten. Ausgerechnet so ein mutiger Mensch wie Neles Vater zeigt plötzlich Angst und Schwäche.Kindgerecht verpackt erklärt Gliemann den Schülern, die ganz gefesselt und mucksmäuschenstill die Geschichte verfolgen, psychische Erkrankungen. Die erkrankten Menschen brauchen einen Arzt, Medikamente und eine Behandlung und die Kinder eine helfende Hand und Begleiter, denen sie sich anvertrauen können, damit die Depressionen ihren Schrecken und den bitteren Beigeschmack verlieren."Ich möchte Kindern und auch Erwachsenen das Gefühl geben, dass Fehler und Schwächen zum Leben dazu gehören, dass es nicht schlimm ist, schwach oder anders zu sein, und dass vor allem auch psychische Krankheiten zum Leben gehören wie ein gebrochenes Bein." Nicht wenige Schüler stimmen spontan in das Abschlusslied ein: "Ich hab dich lieb, so wie du bist, weil du bist, so wie du bist. Du bist toll, großartig und wundervoll. Du bist du."Mit Nele konnten sich die Schüler schnell identifizieren. "Ich hab die Traurigkeit von Nele selbst gespürt", gibt ein Mädchen unumwunden zu. Einige kennen im Verwandten- und Bekanntenkreis psychisch kranke Menschen. Ein Junge spricht sogar vom Leid in der eigenen Familie. "Das habe ich bisher noch niemandem gesagt." "Mit diesem Problem ist er nicht allein", berichtet Gliemann. Zwischen zwei und vier Millionen Kindern in Deutschland gehe es genauso. "Depression - das sagt man nicht so gern, man schämt sich", meint ein Mädchen.Gliemann habe im Kollegenkreis einen ähnlichen Fall erlebt, der sie auf die Idee zu diesem Buch brachte. Einige Schüler kennen auch bereits die "Nummer gegen Kummer", die Gliemann als Sorgentelefon vorstellt."Aber wenn ich das Problem meinen Eltern und Großeltern oder meinem besten Freund schon nicht anvertrauen will, dann kann ich es doch nicht wildfremden Menschen am Telefon sagen", entgegnet ein Junge, der dann solche Themen doch lieber mit ihm Bekannten besprechen will."Das finde ich ganz toll, wenn ihr das nicht braucht", versicherte die Autorin. "Bei euch ist die Welt noch intakt", freut sie sich.