Vermischtes Vohenstrauß

16.07.2017

0 16.07.2017

Abenteuer-Camps, Schnitzeljagden, Kasperltheater, Kegelnachmittage, Kinder-Biwak, Bauernhofbesichtigung und Wasserrettung, die Liste des städtischen Kinderferienprogramms ist lange und bunt. Dabei gibt es auch einige Neuerungen.

"Heuer feiert die Aktion sogar 20. Jubiläum", stellte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer zusammen mit seinem Stellvertreter und Sprecher des Jugendforums, Uli Münchmeier, bei der Präsentation des umfangreichen Programms im Rathaus fest. Das Schönste: Das Ferienprogramm boomt immer noch.Es sind 24 Veranstaltungen ab Donnerstag, 3. August, bis Freitag, 8. September, vorgesehen und damit 2 Veranstaltungen mehr als noch im Vorjahr, informierte Münchmeier, der die Termine federführend mit Annette Helgert zusammentrug und die Vereine zum Mitmachen animierte.Wutzlhofer freute sich ganz besonders, dass sich heuer der Polizeiverein "Bürger und Polizei - Partner für Sicherheit" wieder einklinkte und sogar am Donnerstag, 3. August, den Startschuss mit "Spiel und Spaß für Kids" beim Heimatfest in Moosbach gibt. Die Junge Union wandelt heuer ihr bewährtes Programm im Rahmen des CSU-Kartoffelfests am Sonntag, 6. August, in eine "Schnitzeljagd für Abenteurer und Entdecker" um.Mit der Sparkasse geht es am Mittwoch, 9. August auf Schatzsuche ins städtische Freibad. Neu im Programm ist ebenfalls ein Tanz-Workshop, den der Faschingsverein am Sonntag, 20. August in der Stadthalle anbietet. Erstmals klinkt sich am Montag, 21. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr, auch der Drogeriemarkt unter dem Motto "dm erleben" mit einem gesunden Frühstück und anschließenden kreativen Stationen ein. Premiere feiert ebenfalls die neugegründete Bogenschützengruppe mit dem Angebot Bogenschießen im Schlossgarten der Friedrichsburg am Dienstag, 22. August von 14 bis 16 Uhr für Kinder ab 10 Jahren.Sogar der Kreisjugendring aus Neustadt/WN ist heuer erstmals mit von der Partie. Münchmeier begründet dies als eine der positiven Auswirkungen des Verkaufs des Jugendtagungshauses Stützelvilla in Windischeschenbach. "Die Leute gehen jetzt raus zu den Kindern und Jugendlichen." Am Mittwoch, 23. August, wird ganztags im Sportzentrum von den Kreisjugendringvertretern die Aktion "Seifenkistenbau und Seifenkistenrennen" laufen. Allerdings entstehen hier auch pro Kind Kosten in Höhe von 29 Euro.Die Wasserwacht organisiert am Sonntag, 27. August, ab 14 Uhr im Freibad eine "Wasserrettungs-Olympiade". Eine Schnitzeljagd der modernen Art ist am Sonntag, 3. September beim "Geocaching" ab 14 Uhr vorgesehen, das der FC-Bayern-Fanclub veranstaltet. Jeder Teilnehmer sollte dazu ein Smartphone mitbringen. Zu diesen neuen Attraktionen gibt es weitere 16 bewährte Termine der Vereine. Nicht dabei sind heuer die Ministranten der katholischen Pfarrgemeinde. Die Programme werden an den Schulen verteilt und liegen bei der Stadt auf. Außerdem wird jede Veranstaltung vorher im "Neuen Tag" bekanntgegeben.___Weitere Informationen und Termine: