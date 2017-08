Vermischtes Vohenstrauß

04.08.2017

292

0 04.08.2017292

Kreisbrandmeister Thomas Kleber aus Eslarn und seinem Schwager war es zu verdanken, dass eine lodernde Feuerstelle mitten im Wald entdeckt wurde und keinen größeren Schaden anrichten konnte.

Kurz vor 20 Uhr am Donnerstagabend ging bei der Integrierten Leistelle (ILS) in Weiden die Meldung ein, dass inmitten einer Waldwiese bei Altentreswitz ein Feuer brenne. Als die Stützpunktwehr mit einem Löschgruppenfahrzeug und einem Tanklöscher in Richtung Altentreswitz fuhr, kam ihnen der Kreisbrandmeister bereits entgegen und lotste seine Kameraden an die abseits gelegene Brandstelle.Schnell war klar, dass mit den schweren Einsatzfahrzeugen keine Möglichkeit bestand bis an den Brandherd zu gelangen. Die Feuerwehrleute rollten rund 150 Meter Schlauch aus, bevor der Befehl „Wasser marsch“ gegeben werden konnte. Frische Traktorspuren zeugten davon, dass damit offenbar alte Balken und mit Holschutzmitteln behandelte Zaunlatten sowie breite Bohlen auf einem Steinlabyrinth aufschichtet und diese anzündet waren. Die Polizeibeamten aus Vohenstrauß ermittelten den Verursacher schnell. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.