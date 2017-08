Vermischtes Vohenstrauß

16.08.2017

Heuer blieb es in Unterlind zum Kreuzfest noch stumm. Das soll sich aber im nächsten Jahr ändern.

Unterlind. In der Dorfmitte soll dann eine Glocke den Beginn des festlichen Gottesdienstes verkünden. Die Baugenehmigung für den ersehnten Glockenturmbau sei bereits eingetroffen, verkündete der Ortssprecher und Initiator Alfred Uschold am Ende der Messfeier mit dem Ruhestandsgeistlichen Pfarrer Alois Scherm. Bei sommerlichen Temperaturen feierten die Dorfbewohner mit vielen Gästen einen beeindruckenden Freiluftgottesdienst.Nicht zu übersehen war die üppige Blütenpracht, die in kleinen Buschen zur Segensfeier mitgebracht wurden. "Wir alle kennen die Bilder, die das Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel darstellen. Maria schwebt auf einer Wolke dem Himmel entgegen, die Apostel schauen ins leere Grab oder in den Himmel, so wie bei der Himmelfahrt des Meisters. Oder die Bilder, die die Krönung Mariens darstellen", sagte der Geistliche.Die Botschaft dieses Marienfestes sei eine ganz andere, als neidisch auf Maria zu blicken, führte der Priester aus. "Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut", heißt es in einem alten Kirchenlied. Genau das werde gefeiert. Maria habe auf Gott vertraut, ohne Wenn und Aber. Als der Engel in ihrer engen Kammer in Nazareth vor ihr stand und ihr ausrichtete, dass Gott mit ihr einen besonderen Plan vorsieht, da habe sie einfach "Ja" gesagt, sich Gott ganz zur Verfügung gestellt und ihre Berufung angenommen.Sie sei ihm gefolgt ein Leben lang in großer Treue. Von der Krippe bis unter das Kreuz. Maria blieb mit ihrem Sohn in unverbrüchlicher Treue verbunden. Deshalb sei Maria für uns alle ein Vorbild.Kirchenpfleger Hans Kopp und Florian Meißner übernahmen Lektorendienste. Am Ende segnete Pfarrer Scherm die Kräuter- und Blumengebinde. Uschold dankte allen, die zu diesem Fest beigetragen haben. An vorderster Front erwähnte er das Mesner-Ehepaar Margareta und Helmut Braun.Nachdem die Baugenehmigung für den Turm eingetroffen sei könne man bald mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen. Sogar die Finanzierung sei schon gesichert. "Die paar Euro, die noch fehlten", würden bestimmt auch noch eingesammelt, zeigte sich der Sprecher zuversichtlich. Im Zuge der Baumaßnahme werde sich auch die Stadt einbringen und den Dorfplatz mit dem Bushäuschen umgestalten.