20.09.2017

Noch haben Bäume aus dem Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald keinen Zugang gefunden zu den 500 schönsten in Deutschland, die das Deutsche Baumarchiv zusammengetragen hat. Diese Lücke kann nun eventuell geschlossen werden.

Vielleicht finden Linden aus der Region einmal Aufnahme in diese Liste. Am Montagabend wurden die Dauerausstellungen unter dem Motto "Lindenzauber" & "Naturparkland" im Schloss Friedrichsburg eröffnet. Die "Lobkowitzer Schloßmusik" mit Martina Brenner, Barbara Mädl und Willibald Wirth begleitete die Vernissage mit "Kein schöner Land in dieser Zeit", "Vor meinem Vaterhaus steht eine Linde" von Robert Stolz oder Walter Kollos "Untern Linden". Im Großgemeindegebiet gebe es viele markante Lindenbäume, sagte Bürgermeister Andreas Wutzlhofer zu den vielen Gästen. Nicht umsonst wurde die Friedrichsburg als Ausstellungsort gewählt, immerhin befindet sich die Pfalzgrafenstadt im "Lindenzentrum im Naturpark" mit dem Kalten Baum als Lindenveteran, wie sich Diplom-Biologin Mathilde Müllner von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Neustadt/WN bei einer Führung durch die Ausstellung ausgedrückt hat.Linden sind nicht zu Unrecht die "universellen Bäume" der Menschen, versicherte Landrat Andreas Meier als Vorsitzender des Naturparks. Bei verschiedensten Anlässen oder zu einem speziellen Zweck werden Linden bewusst gepflanzt. Seit rund 80 Jahren genießen viele Linden als Naturdenkmäler besonderen Schutz.Nicht ohne persönlichen Hintergrund erwähnte der Landrat die Erhaltungsmaßnahmen am ältesten Lindenbestand in St. Quirin bei Püchersreuth, denn immerhin besiegelte er dort mit seiner Ehefrau Jutta "unter Linden" den gemeinsamen Lebensweg. Umso mehr schmerze es ihn, dass gerade hier im Juli 2013 durch einen heftigen Sturm eine der ältesten Linden in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Teilstück davon konnte jedoch erhalten werden und ist Ausstellungsinhalt, betonte Meier."Linden sind ein ökologischer, kostbarer Schatz ohnegleichen. Der vielfältige Nutzen den diese Bäume bieten, beinhalten nicht nur Wohltaten für uns Menschen sondern sind auch Lebensraum, Wohnstatt und Nahrung für Tiere, Pflanzen, Pilze, Moose und Flechten", meinte der Landkreischef. Dem Nördlichen Oberpfälzer Wald sei es ein "Herzensanliegen", mit dieser Präsentation die Besonderheiten der Linden im Naturpark in den Mittelpunkt zu rücken. Eigentlich war die Schau als Wanderausstellung konzipiert und wurde nun in diese Dauerausstellung umgewandelt, um damit eine Naturpark-Infostelle aufzuwerten.Gerade im Bereich Vohenstrauß - dem neuen Lindenzentrum im Naturpark schlechthin - bieten sich für die Zukunft weitere Folgeprojekte wie ein "Lindenweg" an, der die Ausstellungsinhalte in den Außenbereich überträgt. Dem Orden des Silbernen Bruchs sowie der ordenseigenen Stiftung Wald, Wild und Flur in Europa dankte Meier für die Unterstützung bei der Realisierung dieser Dauerausstellung."Die Linde - eine Muse der Natur", stimmte Müllner die Gäste auf den anschließenden Rundgang ein. Die Besucher konnten neben einem Sämling auch einen Stammquerschnitt mit den Jahresringen begutachten und durften einen 50 Meter breiten Kronenumfang erlaufen. Die Schau ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags bis donnerstags zwischen 14 und 16 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Kontakt: Tourist-Information Schloss Friedrichsburg, Telefon 09651/9180580, oder Tourist-Information im Rathaus, Telefon 09651/922230.___Weitere Informationen: www.naturpark.now oder www.vohenstrauss.de