Vermischtes Vohenstrauß

16.01.2018

Altenstadt. Märchen begeistern schon seit uralten Zeiten. Bis heute öffnen Menschen ihre Herzen für den Zauber dieser Art von Erzählungen. Grund genug für den Katholischen Frauenbund, kurz nach den Raunächten zum Wohlfühlabend ins Gemeindehaus einzuladen und sich mit den Zuhörern in die Märchenwelt im Jahreskreis zu begeben.

Dazu war Wildkräuter- und Märchenpädagogin Edeltraud Forster aus Wörth an der Donau gekommen. Sie brachte den Zauber der Engel, Zwerge, Elfen und Feen sowie die Geister der Pflanzen und Menschen mit. Die Solisten Martina Brenner aus Eslarn und Willibald Wirth aus Floß beschenkten die Zuhörer mit wundervoller Musik, passend zum Thema des Abends.Der Gemeindesaal war voll besetzt. Sich bewusst Zeit zu nehmen und aus dieser Welt hineinzugehen in das Reich der Träume, der Märchen und Geschichten: Diese Stimmung wollten anscheinend viele Zuhörerinnen erleben. Täglich werde die Seele mit Informationen, Anforderungen und Sorgen zugedeckt. "In dieser Wohlfühlstunde atmen die Seelen auf, dehnen sich aus und beginnen zu leuchten. Wenn wir im Laufe des Jahres acht große Feste feiern, von der Wintersonnwende aufsteigen zum hohen Sommer um wieder abzusteigen mit der Sonne im ewigen Kreis des Leben, dann findet unser Leben Halt und Sinn", betonte Forster.Passend zu dieser Aussage spielte das Duett unter anderem das zart erklingende Lied "Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge zieh'n. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn". Rainer Maria Rilke hatte diese Zeilen geschrieben. Innehalten, Nachdenken, Meditieren, Lachen und miteinander Essen machen das Leben tief und schön, war die Meinung der Teilnehmer."Mit jedem Fest erleben wir die Freude und Schönheit des Lebens an sich, und nach jedem Fest sind wir wieder stark und gerüstet für den Alltag", versicherte die Märchenerzählerin, die die Bedeutung der verschiedenen Feste im Jahreskreis herausstellte. Zur Walpurgisnacht gab es natürlich eine Hexengeschichte. Einbezogen in den Abend wurden ebenso Feste wie Johannes der Täufer, der Kirchenpatron der Altenstadter Simultankirche ist und die christliche Symbolik. Für Getränke und Häppchen hatten die Frauen gesorgt.