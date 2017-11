Marianne Paulus führt in die schnelle Küche ein

Vermischtes Vohenstrauß

28.11.2017

Unterlind. "Herzlich willkommen in meiner Küche", empfing Julia Braun die vielen Besucher, die sich für die "Turbo-Küche" von Hauswirtschaftsmeisterin Marianne Paulus aus Luhe interessierten. In der Luft lag ein leichter Kräuterduft. In Schüsseln warteten geheimnisvolle Essenzen, Gemüse, Nudeln, Fleisch und Fisch auf die Verarbeitung.

Die Küche der kleinen Landwirtsfamilie wurde zum Schauraum für die Gäste, die mit den Manuskripten in der Hand die Kochvorführung bis zum Flur hinaus verfolgten. Zusammen mit der Referentin des Bauernverbands schnippelte die Gastgeberin die Zutaten. Wenn es in der Küche schnell gehen muss, dann kommen Bandnudeln mit Walnuss-Sauce oder Makkaroni ungarischer Art gerade richtig. Die "Schnelle Pastete", das "Französische Schmorgemüse" und die "Medaillons in Senfrahm" machten durchaus Lust auf mehr.