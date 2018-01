Vermischtes Vohenstrauß

03.01.2018

Wenn der BRK-Arbeitskreis jemanden für 50 Jahre ehrenamtliche Leistungen ehrt, dann handelt es sich um einen besonderen Menschen: Marianne Salomon gehört zu diesen Juwelen der Gemeinschaft.

Die Arbeitskreismitglieder gehen fast im Verborgenen und ohne viel Öffentlichkeitswirksamkeit ihrer Tätigkeit nach. Sie kümmern sich in erster Linie um die Kleiderkammer und den Blutspendedienst. Die Helfer bekamen bei einem Ehrenabend im Rotkreuzhaus die verdiente Aufmerksamkeit.Diesmal lud Arbeitskreisleiterin Wally Zwick zwischen den Jahren zur Feier ein, da vor Weihnachten immer die Zeit dränge. Die Leistungsbilanz könne sich sehen lassen. Bis zu 1000 ehrenamtliche Stunden rechnen sich am Jahresende für die Einsatzkräfte hoch. Dies sei umso bemerkenswerter, "da die meisten Frauen bereits im fortgeschrittenen Alter anpacken, wo Hilfe nötig ist".Dr. Richard Pruy fand, dass jede Ehrung etwas Besonderes sei, aber wenn es sich um 50 Jahre wie bei Marianne Salomon handele, dann sei das eine "gigantische Leistung", die ein langes Durchhaltevermögen beweise. Pruy nannte die Arbeit in der Kleiderkammer einen wichtigen Akzent für Bedürftige und Flüchtlinge. Oftmals seien in diesem Bereich sehr gute Nerven und eine logistische Meisterleistung gefragt. Der Arzt sprach von einem sozialen Auftrag, den das Rote Kreuz in diesem Bereich leiste. "Wenn nicht das BRK, wer sollte es auch sonst tun? Unser Sozialstaat würde ohne die Ehrenamtlichen sowieso zusammenbrechen." Gisela Käs erhielt viel Lob für die Organisierung des Blutspendedienstes und Marga Kleber für den Bereich Kleiderkammer.Zwick erinnerte an die Zeit vor der Gründung des Arbeitskreises 1970, als die räumlichen Strukturen noch sehr beengt gewesen seien. Sie hätte Helfer um sich geschart und so den Grundstein für den Arbeitskreis gelegt. So kam Salomon "wie die Jungfrau zum Kind" dazu. So lange es der Geehrten gesundheitlich möglich gewesen sei, habe sie stets aktiv in der Runde mitgearbeitet. Für ihre grandiose Leistung erhielt sie die Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes.Auch Luise Walter und Christa Zanotti hätten diese Ehrung erfahren, könnten aber nicht anwesend sein. Für 20 Jahre wurde Anna Gläser und Elisabeth Müssig ausgezeichnet und für 15 Jahre Heidi Käs. 10 Jahre sind mittlerweile Monika Faltenbacher, Klara Meier und Monika Sommer im Team dabei. Trauriges erlebte die Gemeinschaft mit dem Tod von Emmi Schöfer. Sie wäre an diesem Abend für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt worden, informierte Zwick. Vor allem bei den Blutspendeterminen sei sie eine große Stütze gewesen.Corinna Rewitzer überbrachte Grüße der Kreisbereitschaftsleitung und des Kreisgeschäftsführers Direktor Franz Rath. Der Arbeitskreis leiste großartige Dienste im Verborgenen in der Kleiderkammer und beim Blutspendedienst. "Ohne Sie wäre vieles nicht machbar", lobte sie.