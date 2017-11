Vermischtes Vohenstrauß

26.11.2017

"Vom Himmel hoch, da komm ich her". An dieses bekannte Lied fühlte man sich am Freitag erinnert, als beim Aufgang zur Friedrichsburg ein knapp drei Meter hoher hölzerner Nikolaus am städtischen Bagger heranschwebte und sich auf dem Brunnenplatz gemächlich niederließ.

In den nächsten Wochen wird die mächtige Figur dort Stellung beziehen. Markus Ertl aus der Ulmenstraße in Altenstadt hat den etwa 1,5 Tonnen XXL-Nikolaus in Handarbeit mit seiner Motorsäge geschaffen. Er betreibt das außergewöhnliche Hobby des Schauschnitzens schon seit einigen Jahren und stellt mit seiner Kettensäge Figuren, Skulpturen und vieles andere mehr her. Den Eichenstamm, der früher in nächster Nähe zum jetzigen Standort "An den Eichen" stand und wegen Pilzbefalls gefällt wurde, lagerte anschließend im Bauhof.Längst hat sich Ertl in der Carving-Szene einen Namen gemacht und im Laufe der Zeit seine Fertigkeiten weiter perfektioniert. Die Stadt nahm das wertvolle und vor allem schwergewichtige Weihnachtsgeschenk ohne Überlegung sofort an. Rund 48 Arbeitsstunden investierte der Künstler in dieses Objekt.