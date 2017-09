Vermischtes Vohenstrauß

15.09.2017

3

0 15.09.2017

Von Wohngiften über Friedhofskultur bis hin zu Krampfadern-Entfernung, Tanz und Training oder zum Nähmaschinenführerschein: Das neue Programm der Volkshochschule Vohenstrauß bietet wieder jede Menge Abwechslung.

Kinder haften für Eltern

Stress abbauen

Die Friedhofskultur ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Friedhöfe sind gemeinschaftliche Orte der Erinnerung. Der Umgang mit den Verstorbenen ist immer auch ein Zeichen gesamtgesellschaftlicher Zustände, und die Würde des Menschen endet längst nicht mit dem Tod.Die Volkshochschule nimmt im neuen Kursprogramm für Herbst und Winter die Friedhofskultur in den Blick. Bestatterin Christine Schmidt und Volker Wappmann machen sich am Dienstag, 26. September, von 17 bis 18.30 Uhr mit den Teilnehmern auf den Weg durch den Stadtfriedhof. Treffen ist am Haupteingang, die Teilnahme ist kostenlos. Im Bürgermeisterzimmer stellte VHS-Geschäftsführerin Erika Grötsch das neue Programmheft im bekannt handlichen Format vor.Neu ist das Thema "Elternunterhalt", Kinder haften für ihre Eltern. Der Flosser Rechtsanwalt Peter Sailer gibt darüber Auskunft. Baubiologe Reiner Bäumler widmet sich dem gesunden Schlafplatz, der Basis für Gesundheit und Vitalität sein kann. Außerdem nimmt er Wohngifte und Altlasten in Gebäuden in den Blick. "Krank in den eigenen vier Wänden und keiner weiß warum", ist einer der Abende überschrieben.Die "Raunächte und die zwölf Heiligen Nächte" stellen die "Zeit zwischen den Zeiten" mit alten Riten und Gebräuchen dar. Die Teilnehmer erfahren den Zusammenhang zwischen Mensch, Natur, den Ahnen, dem Mond und den Rauhnächten. "Redensarten und Sprichwörter aus der Oberpfalz" bringen so manchen vergessenen Sprachschatz hervor. Maria Hirsch erklärt, was ein "G'schnapperl", "Gloiffl" oder ein "Lachert's Katherl" ist.Manuela Kellermann konnte als neue Dozentin für Beruf, digitale Teilhabe und EDV gewonnen werden. Bernd Koller dagegen widmet sich dem Smartphone und erklärt, wie leicht das kleine Gerät zu bedienen ist. "Weg von Boreout und Burnout" hin zu haltungs- und wertorientierten Veränderungstechniken für mehr Lebenskompetenz, persönliches Wachstum, Glück, Freude und Leichtigkeit vermittelt Christine Stöckl ab Donnerstag, 30. November.Englischfreunde mit etwas Vorkenntnissen dürfen sich auf "Englisch mit Muße" freuen. Das Programm beinhaltet außerdem Tschechisch für den Alltag. Dafür gibt es sogar für jeden Teilnehmer einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 40 Euro vom Bezirk, wies Grötsch hin.Im Fitnessraum des Hotels Regina in Pleystein ist Beckenbodengymnastik neu im Angebot. "Die sanfte Krampfadern-Entfernung" dürfte alle Leidgeprüften interessieren. Heilpraktiker Herbert Eger aus Tännesberg gibt darüber Auskunft. Pilates ist ein hoch effektives Ganzkörpertraining, das schon nach kurzer Zeit Erfolge zeigt. Gabriele Ram wird die Teilnehmer im VHS-Studio in der Stadthalle darin schulen. Raus aus dem Job, rein ins Urlaubsfeeling verspricht der Kurs "After work - Latinfeeling" mit lateinamerikanischer Urlaubsmusik und Samba, Salsa oder Bachata. "Bestens geeignet, um Stress abzubauen", meinte Grötsch.Erweitert wurde das VHS-Programm vor allem im Bereich psychologischer Kompetenzen und alternativer Heilmethoden. Auch die Schönheit kommt nicht zu kurz: Visagistin Stefanie Müller aus Moosbach berät in Sachen Elite-Permanent-Makeup oder perfekte Augenbrauen. Fit im Tanzschritt können Interessierte beim Besuch des Basistanzkurses werden. Nähen ist wieder gefragt, was das große Angebot der VHS beweist. Sogar einen Nähmaschinenführerschein können Hobbyschneiderinnen erwerben.Vorkenntnisse brauchen Jugendliche, wenn sie den orientalischen Tanzkurs besuchen wollen, damit sie sich wie Shakira fühlen können. "Es ist ein Märchen aus 10001 Nacht" mit viel Spaß und Freude an den Bewegungen, die Körper und Geist fit halten, sagte die Geschäftsführerin.___Weitere Informationen: