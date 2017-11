Obertresenfelder stellen Christbaum an Kapelle auf

Vermischtes Vohenstrauß

29.11.2017

14

0 29.11.201714

Obertresenfeld. Die Obertresenfelder, die jährlich für den Lichterglanz an der Marienkapelle Mariä Geburt sorgen, lassen sich auch vom Regen nicht aufhalten. Zum 13. Mal in Folge waren die Helfer am Werk, um für die nötige weihnachtliche Verschönerung mit viel Lichterglanz zu sorgen.

"Wir sind der einzige Ortsteil, in dem der Tannenbaum mit eigener Kraft errichtet und dafür nicht die Stadt und die Bauhofmitarbeiter gebraucht werden", versicherte das Helferteam schon ein wenig stolz auf die Eigeninitiative. Alois Bäumler, Herbert Bäumler, Martin Baier, Stefan Uschold und Konrad Kindl rückten mit maschineller Unterstützung an, um den stattlichen Baum zu errichten und die Lichtergirlanden mit rund 70 Leuchten anzubringen.Die Tanne ist der achte Baum des Spenders Ludwig Gmeiner, der vor 21 Jahren auf seinem Grundstück kleine Bäumchen pflanzte, die später als Christbaum vor der Dorfkapelle für Glanz sorgen sollten. Inzwischen ist der Ideengeber bereits verstorben, aber Christian Maier als sein Grundstücks-Nachfolger bleibt dem Versprechen treu und stellt die Christbäume jedes Jahr zur Verfügung.Tradition ist mittlerweile auch, dass sich alle Helfer nach der Fertigstellung bei Alois Bäumler in der Gartenlaube zu Glühwein und Lebkuchen treffen, um auf das gelungene Werk anzustoßen.