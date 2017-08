Vermischtes Vohenstrauß

17.08.2017

12

0 17.08.201712

Böhmischbruck. Mit einem herrlichen Festzug, den die Ministranten mit Pfarrer Gerhard Dirscherl, der Musikkapelle "Bayrisch Blech" und acht Vereinsabordnungen anführten, zogen viele Gästen vom Feuerwehrhaus hinauf zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, die an diesem Tag ihr Patrozinium beging. "Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen - ein Osterfest mitten im Sommer", bemerkte der Geistliche.

Von den großen Marienheiligtümern Kevelaer bis Lourdes oder bis zu Maria Vesperbild lenke Maria unseren Blick auf Gottes Liebe. Mit den einzigartigen Worten "Gesegnet bist du" preise Maria bei der Begegnung Elisabeth. In diesen Worten werde die ganze Achtung deutlich, die man in Israel einer Frau entgegenbrachte, die ein Kind erwartete. Jedes Kind sei ein Zeichen der Hoffnung.Maria sei noch mehr gesegnet gewesen als alle anderen Frauen, denn sie trug den Sohn Gottes unter ihrem Herzen, der zum Segen für die ganze Welt wurde. Der Geistliche erklärte, dass die Böhmischbrucker mit der Pfarrkirche ein wunderschönes Kleinod besitzen. Auf dem Hochaltarbild throne Maria im Mittelpunkt von üppiger barocker Ausgestaltung. Der Turm mit dem Kreuz an der Spitze rage über die Ortschaft und zeige an "hier darf ich Gott begegnen". Corinna Hösl trug die Lesungstexte und Fürbitten vor.Im Anschluss nahm auf dem Vorplatz im Schatten der Pfarrkirche das Pfarrfest seinen Verlauf. Pfarrgemeinderatssprecherin Luise Feneis lud zum Feiern ein. Heuer wurde das Pfarrfest erstmals von Pfingstmontag auf den Mariä Himmelfahrtstag verlegt. "Bayrisch Blech" spielte zünftig auf, und die Essenstände waren gut bestückt. Zur Mittagszeit gab es 90 Portionen Schweinerollbraten. In der Kaffeestube war ein Angebot aufgestellt, das es mit jeder Konditorei aufnehmen hätte können.Die kleinen Festbesucher wurden ebenfalls eingebunden und durften sich schminken lassen, basteln oder bunte Luftballon spickern. Bis zum Abend war der Festbetrieb auf dem Kirchenareal gesichert.