Vermischtes Vohenstrauß

19.07.2017

Was die Lehrer, die Schülermitverantwortung und Bautechniker Manfred Bock in wochenlangen Planungsarbeiten und Gesprächen ausgeheckt haben, kann sich sehen lassen: Der Pausenhof der Realschule hat einige Neuerungen erfahren.

Dies war bei der offiziellen Übergabe ersichtlich. Realschuldirektor Andreas Meier war ganz angetan vom neuen Erscheinungsbild des Areals neben der Schule, das an die Schwimmhalle grenzt und so eine Art Innenhof darstellt. Der Landkreis als Sachaufwandsträger hat für die Umgestaltung und Veränderungen in den vergangenen Monaten 64 000 Euro investiert.Die vertiefte Spielfläche des ursprünglichen Pausenhofs stellte ein Sicherheitsrisiko dar, da die erforderliche Festigkeit der entsprechenden Stützwinkel nicht mehr gewährleistet werden konnte, begründete Bautechniker Bock vom Landratsamt die Maßnahme. Anstelle einer ständigen und aufwendigen Reparatur der einzelnen Betonteile entschlossen sich die Verantwortlichen, das Areal neu anzulegen und somit die Schwachpunkte zu entfernen.Lehrer und Schüler wünschten sich sowohl einen aktiven als auch beruhigten Bereich mit Abtrennung, damit die gesamte Fläche vielseitig genutzt werden kann. Erhalten haben die jungen Leute nun im aktiven Bereich eine Spielfläche mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Für Aufführungen wurde sogar eine Art Bühne erstellt. Eine Bedingung bei der Umgestaltung war, dass der zukünftige Pflegeaufwand ohne zusätzliches Personal zu bewältigen ist."Da der Pausenhof öffentlich ist, können aus Haftungsgründen und wegen der Gefahr von Vandalismus auch nur beschränkt Spielgeräte aufgestellt werden", begründete Bock. Die Einrichtungsgegenstände wie Bänke und Blumenpflanzschalen wurden deshalb in robuster Bauweise hergestellt und passend mit dem Schul-Logo verziert, um farbliche Akzente zu setzen. Die Sitzflächen erhielten Beschattungsmöglichkeiten.Die unterschiedlichen Pflasterbeläge machen nun den aktiven Bereich als Spielfläche und den Sitzbereich erkennbar. In die verbauten Bodenhülsen können je nach Bedarf Ballspielpfosten oder Basketballkörbe gestellt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Spiele ganz individuell aufzumalen. Drei Sitzgarnituren mit integrierten farbigen Sonnenschirmen in den Schulfarben rot, gelb und blau stehen ebenfalls zur Verfügung."Auf festangelegte Grünstreifen wurde verzichtet, um die Fläche als Ganzes nutzen zu können", erläuterte Bock. Eine natürliche Blickbarriere - ohne die unteren Räume zu verbauen - werde in nächster Zeit durch Kletterpflanzen an Rankgerüsten erreicht. Ein kleines Holzpodest am Rande des Pausenhofs bietet zukünftig die Möglichkeit von Freiluftaufführungen.