Vermischtes Vohenstrauß

27.06.2017

18

0 27.06.201718

Multiple Sklerose (MS) kann jeden treffen. Theresia Busch aus dem Vohenstraußer Ortsteil Altentreswitz leidet seit 1996 an der Krankheit, seit zehn Jahren ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Mann Alfons umsorgt sie liebevoll. Nun wird sein Engagement gewürdigt.

Am Freitag Geburtstag

Häufige Schmerzattacken

Multiple Sklerose: Nicht heilbar, nicht ansteckend und nicht vererbbar Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems. Sie ist nicht heilbar, nicht ansteckend und wird nicht vererbt. Sie trifft alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Schichten, äußert sich bei jedem Betroffenen anders und nimmt unterschiedlichste Verläufe. Problematisch ist der sprunghafte und unvorhersehbare Verlauf. Die Autoimmunerkrankung tritt meist im jungen Erwachsenenalter auf - in der Regel zwischen 20 und 40 Jahren - und verändert das Leben der Betroffenen und deren Angehörigen schlagartig, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft.



Die Diagnose bedeutet nicht nur für die Betroffenen eine ungewisse Zukunft mit schmerzhaften Entbehrungen, auch die Betreuenden sind mit großen Unsicherheiten konfrontiert, die nicht selten Lebensentwürfen ein jähes Ende setzen.



Trotz medizinischer Fortschritte erkranken deutschlandweit täglich rund 15 Menschen an MS. Die Dunkelziffer liegt höher. In Bayern wird die Zahl der Betroffenen auf 20 000 geschätzt. (tss)

Ich muss rund um die Uhr für meine Frau da sein, kochen und waschen. Sie kann ja nicht gehen oder stehen. Alfons Busch

"Ich muss rund um die Uhr für meine Frau da sein, kochen und waschen. Sie kann ja nicht gehen oder stehen", erklärt der 77-Jährige. Die Diagnose war damals ein Schock. Theresia Busch klagte über "schwere Füße", im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg stellten die Ärzte schließlich MS fest. Die Altentreswitzerin konnte im Anschluss zwar "noch zehn Jahre Auto fahren, dann war es aber auf einen Ruck vorbei", erinnert sich ihr Mann. Er ging mit 59 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand, konnte so die Pflege übernehmen."Meine Frau hat das wohl besser verkraftet als ich", vermutet Alfons Busch. "Ich bin manchmal ganz schön mit den Nerven fertig", gesteht er. Bei Spaziergängen kommt er dann auf andere Gedanken, außerdem gibt ihm sein Glaube die Kraft für den strapaziösen Alltag.Doch jetzt gibt es Grund zur Freude: Die Bayerische Multiple-Sklerose-Stiftung verleiht am Freitag, 30. Juni, zum 13. Mal den Pflegepreis für Angehörige und würdigt damit deren große Leistung, die meist stillschweigend und im Verborgenen abläuft. Aus jedem Mitgliedsbezirk des Landesverbands wird eine Person ausgezeichnet, für die Oberpfalz ist dies Alfons Busch.Im Haus der Begegnung in Kempfenhausen am Ostufer des Starnberger Sees überreichen Herzogin Elizabeth in Bayern, Schirmherrin der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft Bayern, Dr. Nicolaus König, Vorsitzender der Bayerischen Multiple-Sklerose-Stiftung, und Gerhard Guske, Initiator des Preises, die Auszeichnung. Voraussetzung für den Erhalt ist die vorbildliche Betreuung eines von MS schwerbetroffenen Lebenspartners oder Familienmitglieds über viele Jahre. Der Preis ist mit jeweils 1000 Euro dotiert.Theresia Busch befindet sich zur Zeit ebenfalls in Kempfenhausen in einer Klinik, wo sie einen Beckenbruch auskuriert. Zuvor war sie in Weiden und Amberg im Krankenhaus, insgesamt "ist sie jetzt schon zwölf Wochen weg", sagt ihr Ehemann. Er freut sich schon auf das Wiedersehen, denn neben der Preisverleihung hat das Ehepaar noch einen Anlass zum Feiern: Theresia Busch wird am Freitag 65.In der Laudatio von Herzogin Elizabeth heißt es unter anderem: "Lieber Herr Busch, getreu Ihrem Eheversprechen vor 45 Jahren ,In guten wie in schlechten Zeiten' umsorgen Sie Ihre Frau Theresia seit vielen Jahren liebevoll. Die Krankheit schritt von Anfang an schnell voran, doch trotz ausgeprägter Symptomatik hat Ihre Frau noch lange den Haushalt für die Familie geführt. Inzwischen sind Sie rund um die Uhr für Ihre Frau da und übernehmen die meisten pflegerischen Tätigkeiten. Für das Bade-und Schlafzimmer haben Sie einen Schwenklift angeschafft, damit Sie Ihre Frau leichter aus dem Bett heben und ihr auch trotz häufiger schwerer Schmerzattacken die Teilnahme am Leben zu ermöglichen."Und weiter: "Wegen eigener Rückenprobleme wurde vor sechs Jahren in der Früh ein ambulanter Pflegedienst eingesetzt. Es ist Ihnen wichtig und selbstverständlich, Ihre Frau regelmäßig zur MS-Selbsthilfegruppe in Vohenstrauß zu fahren, was sie ganz besonders genießt. Wir bewundern, dass es Ihnen beiden trotz des schweren Schicksals gelingt, mit viel Humor das Beste aus Ihrer Situation zu machen." Theresia Busch kam von Anfang an in die Selbsthilfegruppe, erklärt deren Leiterin Gisela Maier: "Wir freuen uns, dass Alfons Busch den Preis bekommt. Er hat ihn auch verdient, denn er macht unheimlich viel für seine Frau."___Weitere Informationen: