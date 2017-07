Vermischtes Vohenstrauß

03.07.2017

17

0 03.07.201717

Theresia Busch aus dem Vohenstraußer Ortsteil Altentreswitz leidet seit 1996 an Multiple Sklerose (MS), seit zehn Jahren ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Ihr Mann Alfons (links) umsorgt sie liebevoll (wir berichteten). Nun wurde sein Engagement gewürdigt. Bei einer Feierstunde im Haus der Begegnung in Kempfenhausen am Ostufer des Starnberger Sees überreichte Herzogin Elizabeth in Bayern (rechts) den Pflegepreis der Bayerischen Multiple Sklerose Stiftung an den 77-Jährigen. Bild: exb