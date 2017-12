Polizei sucht Eigentümer von zwei Pferden in Böhmischbruck

Vermischtes Vohenstrauß

09.12.2017

446

0 09.12.2017446

Zwei entlaufene Pferde konnten Anwohner in Böhmischbruck am Samstagmorgen zwar einfangen. Aber die Polizei Vohenstrauß sucht nach wie vor die Besitzer.

Böhmischbruck. Die freilaufenden Tiere wurden der Polizei am Samstag, 9. Dezember gegen 8 Uhr in Böhmischbruck gemeldet. Sie konnten laut Polizeibericht von einem dortigen Anwohner eingefangen werden. Jedoch seien bislang keine Hinweise auf den Eigentümer der beiden Pferde vorhanden. Es handelt sich um zwei hellbraune, ausgewachsene Pferde, denen ein Halfter angelegt ist. Der Besitzer wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Vohenstrauß unter Telefon 098651/92010 in Verbindung zu setzen.