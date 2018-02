Vermischtes Vohenstrauß

21.02.2018

0 21.02.2018

Kaum ein Polizeihund dürfte so bekannt sein in der Region wie "Wuschel". Dabei handelt es sich um die Handpuppe, die beim Polizeipuppenbühnenstück stets einen großen Auftritt hinlegt und dafür viel Applaus einheimst. Viel schwerer hat es dagegen die Hexe "Wackelzahn". Immerhin verzaubert sie den Kasperl und lässt ihn von der Bühne verschwinden.

Zudem ist sie schuld, dass er plötzlich die einfachsten Verkehrsregeln nicht mehr kennt und demzufolge alles falsch macht. Nicht umsonst trägt das Stück den Titel "Der verzauberte Kaspar". Die Mädchen und Buben helfen ihn aber mit vereinten Kräften, dass er sich wieder zurechtfindet.Wie wichtig ein Zebrastreifen oder eine Fußgängerampel für Kinder ist, das wissen die rund 300 Vorschulkinder, die an zwei Tagen die Vorstellungen besuchten, denn einmal eingeprägt, hallte es immer wieder durch die Stadthalle: "Am Bordstein da ist Halt, damit man nicht ins Auto knallt."Den Teilnehmern hatte der Besuch der Polizeipuppenbühne aus Weiden Spaß gemacht. Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent dankte Verkehrserzieher Jakob Stahl für die Organisation dieser Aktion für alle Vorschulkinder aus den 17 Kindergärten des Inspektionsbereichs. Jede Menge Vorbereitung hatten die Polizisten Bernadette Heining, Thomas Nörl und Georg Hüttner von der Polizeiinspektion Weiden in diese lehrreiche Geschichte gesteckt. Finanzielle Unterstützung kam erneut vom Verein "Bürger und Polizei - Partner für Sicherheit", der die Hallenmiete übernahm.