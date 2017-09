Vermischtes Vohenstrauß

21.09.2017

52

0 21.09.201752

Eigentlich wollte ein 63-jähriger BMW-Fahrer aus dem westlichen Landkreis nach seinem Zahnarztbesuch nur nach Hause fahren. Allerdings übersah er am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Bahnhofstraße auf Höhe des Gasthofs "Zur Post" in Vohenstrauß das Bremsmanöver eines vorausfahrenden Mercedes, den ein 53-jähriger Vohenstraußer steuerte. Vor diesem wurde ein weiterer Autofahrer wegen eines querenden Fußgängers zum Anhalten gezwungen. Der Senior krachte auf den Mercedes, dessen Fahrer leicht verletzt wurde und nach Erstversorgung vom BRK-Rettungsteam ins Klinikum nach Weiden gebracht wurde. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Laut Polizeiangaben entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von insgesamt mindestens 15 000 Euro. Die Einsatzkräfte der Stützpunktwehr regelten während der Unfallaufnahme den Verkehr und reinigten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Bild: Dobmayer