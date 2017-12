Vermischtes Vohenstrauß

Grund war das runde Jubiläum des beliebten Direktors, der seit sechs Jahren an der großen Bildungseinrichtung im östlichen Landkreis die Führungsrolle inne hat. Zu einer der ersten Gratulantinnen zählte die Ministerialbeauftragte der Oberpfälzer Realschulen, Leitende Realschuldirektorin Maria Kinzinger , die Meier für seine verantwortungsbewusste und beispielhaft innovative Leitung lobte. Als Geschenk brachte sie unter anderem ein flüssiges, französisches Kulturgut aus dem Anbaugebiet Côtes du Rhône mit.Einen flotten Marsch spielte die Blaskapelle der Realschule und bat den Jubilar so, musikalisch vor die Tür zu treten. Die Schülersprecherinnen Rebecca Rupprecht und Lea Jander geleiteten ihn in die vollbesetzte Aula. Unter dem tosenden Applaus der 460 Schüler nahm Meier seinen Platz ein.Eine schönere Bitte können Schüler vermutlich nicht an ihren Lehrer richten: "Wir wünschen uns noch einige Jahre mit Ihnen." Der Direktor eröffne seinen Schülern immer wieder die unterschiedlichsten neuen Medien und lege sie ihnen professionell ans Herz, lobte Rupprecht.Die Sprecher überreichten dem Chef eine überdimensionale Bildercollage in Form des aktuellen Realschul-Logos mit Bildern aller Klassen und sämtlichen Schüler- und Lehrerunterschriften, die auf den freien Wänden im Chefzimmer und später dann in seinem Haus in Neunkirchen bei Weiden einen würdigen Platz finden sollte.Wer von den Schülern glaubte, dass der Unterricht wegen der Geburtstagssause ausfiel, hatte sich getäuscht, denn mit einem Dart-Board war eine Mathematikstunde angesagt. Die Klassensprecher der verschiedenen Jahrgangsstufen traten gegen den Jubilar an. Auf der Dart-Scheibe wird von insgesamt 501 Startpunkten auf 0 heruntergespielt, erklärte Konrektor Kilian Graber .Die Schüler waren aufgefordert, im Kopf die erreichten Punkte mitzurechnen und dann vom aktuellen Zählerstand zu subtrahieren. Mit sichtlicher Begeisterung versuchte Meier, mit jedem Dartpfeil die Maximalpunktzahl zu erreichen. Wer glaubte, es trete ein Laie an, wurde schnell eines Besseren belehrt. Der Jubilar ist ein begeisterter Anhänger dieses Sports.