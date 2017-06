Vermischtes Vohenstrauß

18.06.2017

Lautes Bohrmaschinengeräusch dröhnt aus dem Rathaus: Der markante Bau am Marktplatz bekommt eine Verjüngungskur.

Neues Kleid

Zweiter Rettungsweg

(dob) 2019 werden es 110 Jahre, dass mit den Bauarbeiten für das Renaissance-Rathaus begonnen worden ist. Architekt war der Münchner Hans Brühl.Jetzt wird das Gebäude nicht nur einer umfassenden energetischen Sanierung unterzogen, sondern es wird auch barrierefrei umgebaut und mit einem Aufzug erweitert. Dadurch ergeben sich in den nächsten Monaten für die Bediensteten und die Bürger, die ins Rathaus kommen, erhebliche Einschränkungen.Möglich macht das Vorhaben das Kommunale Investitionsprogramm (KIP). Fast 1,5 Millionen Euro steckt die Stadt als Gesamtsumme in das historische Gebäude. Dem Stadtsäckel brauchen aber nur knapp 500 000 Euro entnommen werden. Die Restsumme kommt über Fördermittel herein.Derzeit baut die Firma Eis aus Regensburg das Gerüst auf. Wegen der Baumaßnahme sind räumliche Veränderungen unumgänglich. "Hinzu kommen die brandschutztechnischen Maßnahmen und die Fluchtwegsicherung", informiert Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, der sich mit Architekt Josef Schönberger aus Tännesberg zu regelmäßigen Besprechungen trifft.Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude lasse aufgrund der Baugestaltung weder innen noch außen Dämmmaßnahmen zu, erklärt Schönberger. Die schönen Holzvertäfelungen, die Holzböden oder auch die Holzdecken verhinderten derartige Eingriffe. Lediglich die temperierten Räume im dritten Obergeschoss zu den Dachebenen hin würden einschließlich der Abseitenwände und dem Spitzboden mit Trockenbauplatten als sommerlicher Hitzeschutz in einer Konstruktion eingearbeitet. In der letzten Geschossdecke zum unbeheizten Dachraum sei eine Perlitschüttung vorgesehen. Weiter werde der schadhafte Dachaufbau erneuert, informiert der Architekt weiter. Unter energetischen Aspekten sei auch die Instandsetzung und Erneuerung von Bestandsfenster- und Türelementen zu sehen, die in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde vorgenommen würden. Als letzte Außenmaßnahme bekommt das Rathaus noch einen neuen Anstrich.Für die energetische Sanierung allein ist der größte Posten mit 706 000 Euro berechnet. Nachdem die Ausschreibung relativ frühzeitig lief, sei man mit der vorausberechneten Summe voll im Plan geblieben, freute sich Schönberger.Zur barrierefreien Erschließung aller Geschosse außer dem Keller seien bauliche Maßnahmen samt technischem Ausbau im Bereich der bestehenden Toiletten für den Aufzug nötig. Außerdem müssten Zugangs- und Durchgangselemente angepasst werden. 534 000 Euro lasse sich die Stadt die Barrierefreiheit kosten.Im Zuge der Gesamtsanierung schlagen auch Brandschutz und Fluchtwegsicherungs-Maßnahmen ordentlich zu Buche. 227 000 Euro sind für die Installation von Rauch- und Feuermeldern in Fluchtwegen, Fluren und Versammlungsräumen, für die Türanlage und Durchbrüche für einen zweiten Rettungsweg und für den Einbau und Überarbeitung von Türanlagen zur Sicherung der Brandabschnitte mit Glaselementen vorgesehen.Bedingt durch den Einbau der Aufzugsanlage müssen die Toiletten in einen anderen Trakt des Rathauses verlegt werden, was wiederum Veränderungen bei der Heizungsinstallation nach sich zieht. Im Bereich der ehemaligen "Ratsstube" im dritten Obergeschoss wird ebenfalls umgebaut, verursacht durch den Aufzugseinbau. Ein kleiner, gut zehn Quadratmeter großer Ersatzneubau mit einem Satteldach in Anlehnung an das vorhandene Trafogebäude ist als Mülllager und Geräteraum nach Westen hin vorgesehen, da der bestehende Standort als Ausgang für den zweiten Fluchtweg dient. "Deswegen kommen noch einmal 15 000 Euro hinzu", rechnete Schönberger vor.