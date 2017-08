Vermischtes Vohenstrauß

25.08.2017

Die Handwerker steigen Bürgermeister Andreas Wutzlhofer zur Zeit gehörig aufs Dach. Während im Inneren des Rathauses dieser Tage etwas Ruhe eingekehrt ist, treiben es die Zimmerleute auf die Spitze. Sie müssen sich sputen, am Mittwoch wollen die Dachdecker loslegen.

Kosten Insgesamt kostet die Sanierung des Rathauses rund 1,5 Millionen Euro. Etwa eine Million Euro steuert das KIP (Kommunale Investitionsprogramm) bei. Für die energetische Sanierung allein ist der größte Posten mit 706 000 Euro berechnet.



543 000 Euro lässt sich die Stadt die Barrierefreiheit kosten. 227 000 Euro sind für die Installation von Rauch- und Feuermeldern in Fluchtwegen, Fluren und Versammlungsräumen, für Türanlage und Durchbrüche für einen zweiten Rettungsweg und für den Einbau von Türanlagen zur Sicherung der Brandabschnitte mit Glaselementen vorgesehen.



Weitere kostenintensive Gewerke sind: Zimmer- und Dachdeckerarbeiten 226 429 Euro, Schreinerarbeiten und Fenster 191 767 Euro, Metallbau/Türelemente 120 451 Euro, Baumeister- und Putzarbeiten 105 910 Euro, Aufzug 52 681 Euro, Fassadenanstrich 42 905 Euro, Gerüstbau 43 111 Euro, Elektroinstallation 51 000 Euro. (ck)

Die Bediensteten im Rathaus können langsam ein Lied davon singen, wollen sich aber allesamt keineswegs beklagen: Staub und Lärm sind bei den umfassenden Renovierungsarbeiten nun einmal kaum zu vermeiden. Bürgermeister, Kämmerer und der Rest der Verwaltung nehmen die Beeinträchtigungen geduldig hin. Es bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig.Während der Sommerferien, wenn der Publikumsverkehr überschaubar ist, lässt es sich auf der Baustelle gut arbeiten. Sowohl Handwerker als auch Bedienstete wirken gut gelaunt. Architekt Josef Schönberger ist mit dem Fortschritt der Außenarbeiten sehr zufrieden. "Zimmer- und Spenglerarbeiten sind gut im Soll. Mit den Dachdeckerarbeiten wird ab 30. August begonnen." Dagegen mussten die Innenarbeiten in den vergangenen zwei Wochen unterbrochen werden, da einige Firmen Betriebsurlaub machten. Ab Montag werden diese Arbeiten aber wieder in vollem Umfang weitergeführt.Die Fenster- und Türelemente sind in Produktion, teils auch schon zur Montage fertig. Die Arbeiten für den Aufzugschacht beginnen am 4. September. Zusammen mit dem Einbau beziehungsweise der Instandsetzung der Fenster wird der Außenanstrich erneuert. Bürgermeister Andreas Wutzlhofer erklärt, dass es aus Gründen des Denkmalschutzes beim bisherigen Gelb bleiben wird. In diesem Zusammenhang lobt der Architekt die überaus gute Zusammenarbeit mit dem Referenten im Amt für Denkmalpflege, Diplomingenieur Raimund Karl."Etwas problematisch" sei dagegen die Umsetzung der behördlichen Anforderungen bezüglich des Brandschutzes, so Schönberger. "Hier gibt es noch Abstimmungsbedarf." Fünf Türen mussten zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen neu eingebaut werden. Im Notfall gibt es damit nun in jedem Raum zwei Fluchtwege. Was Wutzlhofer wichtig ist: Die Säle können dadurch weiterhin für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden. Unliebsame Überraschungen blieben natürlich nicht aus. So musste der Giebel zum Gebäude der Firma Lang hin aufwendiger instandgesetzt werden als ursprünglich vorgesehen, da das Mauerwerk in diesem Bereich sehr marode war.Die Kooperation, so betonen sowohl Bürgermeister als auch Architekt, klappe ausgezeichnet. Stehen besonders lärmintensive Arbeiten an, versuche man, diese auf den Freitagnachmittag zu legen, um den laufenden Betrieb nicht unnötig zu stören. Mehrmals mussten bereits Putzkolonnen anrücken. Wutzlhofer: "Man will ja nicht, dass sich bei einer Hochzeit die Braut auf einen verstaubten Stuhl setzen muss."Die Unannehmlichkeiten wie zum Beispiel die vorübergehende Schließung der öffentlichen Toiletten würden von der Bevölkerung durchaus akzeptiert, meint der Rathauschef. Kämmerer Rainer Dötsch stimmt Wutzlhofer zu: "Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich zum Beispiel auf den Aufzug freuen."