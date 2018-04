Vermischtes Vohenstrauß

03.04.2018

Reparaturarbeiten an Wasserleitungen sind normalerweise ziemlich aufwendig. Nicht so in Roggenstein, wo die Stadt zum ersten Mal ein neuartiges Verfahren einsetzt.

Auch in Spanien Seit 2001 bringt die Firma Primus Line diese Technik zum Einsatz. Die längste Leitung mit einem zusammenhängenden Stück von 1200 Metern verlegte das Unternehmen bisher in Flensburg. Mit dieser Technik wurde aber auch schon die Trinkwasserleitung in Soto de Agues in Spanien oder die Abwasserleitung in Brandenburg unter der Havel saniert. (dob)

Roggenstein. Die Sanierung der maroden Wasserleitung in der Muglhofer Straße mit der sogenannten Primus-Line-Methode der Firma Rädlinger aus Cham mit Produktionsstätte in Weiding auf einer Länge von 400 Metern und einer Investition von rund 63 000 Euro weckt weit über die Grenzen der Stadt das Interesse anderer Kommunen. Auch Vertreter des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe Neunburg vorm Wald waren mit Geschäftsführer Werner Schärtl ins Luhetal gekommen. Diese Methode zur Reparatur einer alten Wasserleitung, insbesondere einer Asbestleitung wie sie in Roggenstein verlegt ist, sei ein Idealfall für eine derartige Maßnahme, sagte der technische Bauleiter des Unternehmens Primus Line, Michael Senbert."Eine offene Sanierung mit Entsorgung der Asbestleitung würde mit Sicherheit das Doppelte kosten." Der Fachmann sagte, eine Line-Sanierung koste nur etwa 30 bis 50 Prozent einer herkömmlichen Sanierung mit Aufgrabung und Neuverlegung.In Roggenstein werde im Durchmesser eine DN 150 Millimeter dicke Leitung eingezogen. Der Schlauch biete wegen seines mehrschichtigen Baus und seiner geringen Wandstärke enorme Flexibilität und zugleich extrem hohe Materialfestigkeit, erklärte der Experte. An den Enden wird der Primus-Line-Schlauch durch eigens entwickelte Verbinder an das Leitungsnetz angeschlossen.In kürzester Zeit entsteht dadurch eine langlebige und dauerhafte Verbindung. Primus Line ist eine grabenlose Technik zur Sanierung von Druckleitungen.Am Anfang und Ende des zu sanierenden Abschnitts werden kleine Baugruben errichtet. Das System eignet sich auch für lange Leitungsabschnitte bis 1000 Meter mit horizontalen und vertikalen Bögen. Der reduzierte Maschineneinsatz und kurze Bauzeiten machen Primus Line einzigartig und zudem wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Das halte "mindestens für 50 Jahre", so der Unternehmensvertreter. Nach kurzer Zeit erinnere an der Oberfläche nichts mehr an die Baumaßnahme.Das Verfahren habe sich bereits vielfach in der Praxis bewährt und werde in der ganzen Welt eingesetzt. Der geringe Eingriff in die Natur und die Nachhaltigkeit durch die Nutzung vorhandener Infrastruktur machten Primus Line zu einer erfolgversprechenden Technologie der Zukunft. Auch aus den genannten Gründen habe sich die Stadt entschlossen, erstmals dieses Verfahren anzuwenden. Senbert freute sich, dass diese Technik in Roggenstein als Premiere auf dem Gebiet der Großgemeinde angewandt wird.