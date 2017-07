Vermischtes Vohenstrauß

28.07.2017

7

0 28.07.2017

Die Roggensteiner Jugendblaskapelle genießt überregional einen hervorragenden Ruf. Grund genug, weiteren Nachwuchs heranzuziehen. Kapellmeister Josef Wolfrath und die Musiklehrer geben dabei stets ihr Bestes.

Roggenstein. Beim Vorspielabend zum Abschluss des Schuljahres traten 15 Mädchen und Buben stolz vor die Zuhörerschar, die vor allem aus Eltern, Geschwistern und Großeltern bestand. Vorsitzender Ferdinand K. Münch spürte die Spannung unter den Schülern.Es war eine kurzweilige Angelegenheit, was sich da im Probenraum abspielte. Leider musste dem heuer der Vorrang eingeräumt werden, denn normalerweise spielen die Holz-, Tasten- und Blech-Ensembles ihr Abschlusskonzert im Freien der Kindergarteneinrichtung Anton Ferazin auf. Doch das Regenwetter machte diese Freiluftaufführung zunichte.Tilmann Müllner und Luisa Schuller eröffneten den musikalischen Reigen mit Volksliedern "Bei unserem Fenster" oder "Wenn ich ein Vöglein wär". Mit der "Waldeslust" fiel Elias Ram positiv auf. Für Johanna Witt hieß es "Grün, Grün". Sophia Schuller dagegen ging "On Tour" mit der Querflöte, Alexander Ram spielte die "Kleine Nachtmusik".Mutig machte sich Florian Hilburger mit Tschaikowskys "Schwanensee" ans Werk. Auch die achtjährige Magdalena Ram begeisterte mit diesem Stück am Klavier. Allerdings ließ sie sich die Augen von Josef Wolfrath verbinden, um zu beweisen, dass sie alle 88 Tasten des Instruments "blind" findet. Wolfrath war darüber hellauf begeistert.Fiona Müllner präsentierte sich bestens mit ihrer Querflöte den Zuhörern, genauso wie Lena Dworzak. Lehrerin Kamila Cretan war ebenfalls angetan von ihren Schützlingen, die sich locker und leicht in die Herzen des Publikums spielten. Das Repertoire der jungen Musikanten beinhaltete klassische Musikstücke ebenso wie moderne Popsongs oder auch spirituelle Melodien. Julia Herold wählte unter anderem "Oh when the saints" aus, und Hannah Grosser spielte den unvergessenen Hit "Griechischer Wein". Ella Axmann, Johanna Stubenrauch sowie Daniel Fenzl gehören schon zu den "alten Hasen" bei den Roggensteiner Nachwuchsmusikanten und präsentierten sich demnach lässig und souverän bei ihrem Auftritt.