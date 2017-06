Vermischtes Vohenstrauß

26.06.2017

18

0 26.06.201718

Die Mädchen und Buben des städtischen Kindergartens Anton-Ferazin verwandeln sich am Sonntag in Regentropfen. Dabei streiken sie aber auch.

Roggenstein. (dob) Das wohl größte Lob beim Kindergartenfest kam vom Elternbeiratsvorsitzenden Michael Gösl, als er sagte: "Ein besseres Team könnten wir uns in Roggenstein für unsere Kinder nicht wünschen." Damit meinte er Leiterin Birgit Zant, Kinderpflegerin Annemarie Schwägerl und Erzieherpraktikantin Katharina Forster.Am Sonntag hatten die Kinder ihren großen Auftritt und eroberten im Sturm die Herzen der Zuschauer, die sich um den kleinen Hügel auf dem Areal des Spielplatzes versammelt hatten und mit großer Spielfreude ihr eingeprobtes Stück "Singen unterm Regenbogen - der Regentropfenstreik" aufführten.Es war dank der Kostümierung eine bunte Darbietung, die beim Publikum ankam. Sogar Dekan Johannes Lukas aus Weiden, die Bürgermeister Andreas Wutzlhofer und Johann Gollwitzer sowie Stadtrat Johann Gösl ließen sich nicht zweimal bitten, und hüpften mit den Kindern im Takt zum Riesenhit "Hulapalu" von Andreas Gabalier. Pfarrer Gerhard Schmidt verfolgte die Aufführung ebenso erfreut.Der Sommer war ganz schön anstrengend für die Regentropfen. Immer wieder mussten sie die Wolken verlassen, zur Erde fallen, verdunsten und wieder zum Himmel aufsteigen. Sie kamen nicht zur Ruhe und es war ganz schön stressig. Deshalb wünschten sie sich viele Sonnentage, an denen sie nicht arbeiten brauchten. "Wir sind so müde, wir können nicht mehr. Nie finden wir Zeit, uns ein bisschen auszuruhen." Sie erzählten von ihren Erlebnissen, als sie in einen Bach fielen und mit den vielen Fischen im Reigen tanzten.Zu Frank Sinatras Lied "Singing in the rain", tanzten die Kinder mit bunten Regenschirmen. Dann landeten die Regentropfen in einer Wassertonne und die Menschen füllten sie in ihre Gießkannen. Nun wollten die Regentropfen streiken. So sandten sie Boten aus. Bald wussten alle Wolken Bescheid und zogen sich für eine Weile über die Berge zurück. Da blieb der Sonne nichts anders übrig, als Tag für Tag zu scheinen und die Regentropfen freuten sich. "Und die Menschen freuten sich noch mehr." Endlich Sonne.Anschließend bekam jedes Kind einen Sonderauftritt. Mitwirkende bei den Sprecherrollen waren Paula Gösl, Helena Paulus, Pia Hermann, Julian Ertl, Niklas Gieler, Tim Maier, Anne Malzer, Anna und Maria Milbrodt, Lotta Sailer, Collin Stubenvoll, Philipp Maier, Johannes Scheibl, Vroni Malzer, Lina Witt, Franz Lukas, Lukas Beimler, Wilhelm Maier, Paul und Emma Thumann, Tamina Herold, Luisa Schuller, Paola und Silas Tschochner. Im Anschluss waren die Gäste eingeladen, sich auf dem Straßenfest zu vergnügen. Der Elternbeirat hatte die Veranstaltung bestens organisiert.