Vermischtes Vohenstrauß

01.07.2017

Berlin/Vohenstrauß. Das ging aber fix: Erst vor zwei Wochen machten der RTL-Star Jörn Schlönvoigt und die Vohenstraußerin Hanna Weig öffentlich, dass sie ein Paar sind. Am gestrigen Freitagabend posteten die beiden dann auf ihren Instagram-Profilen ein vielsagendes Foto. Dabei greift ihre rechte Hand nach der linken Hand des Schauspielers. Am Ringfinger der 21-Jährigen glitzert ein großer Diamantring.

Daraufhin spekulierten und diskutierten die Fans heftig, ob dies denn ein Verlobungsring sei. Die Auflösung lieferte der 30-Jährige, der unter anderem in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mitspielt, kurze Zeit später bei "bild.de": "Ja, es stimmt. Ich habe Hanna auf einem Berg im Süden Mallorcas bei Sonnenuntergang ganz klassisch einen Antrag gemacht und gefragt, ob sie meine Frau werden will. Und sie hat Ja gesagt."Die Hochzeit sei für 2018 in Berlin geplant. "Wenn man sich bei einem Mann sicher ist, dass er der Richtige ist, kann man ihn auch heiraten. Und Jörn ist der Richtige", zitiert das Portal die Vohenstraußerin, die aus dem Ortsteil Oberlind stammt und seit kurzer Zeit in Berlin lebt.