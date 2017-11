Vermischtes Vohenstrauß

28.11.2017

Das Aushängeschild der Tennisabteilung des Turnvereins Vohenstrauß ist die Damen-40-Mannschaft. Aber auch aus dem Nachwuchsbereich gibt es positive Meldungen.

Neuwahlen: Keine Veränderungen Bei den Neuwahlen wurden alle Amtsinhaber einstimmig bestätigt. Vorsitzender ist wieder Franz Wolf und Stellvertreterin Christine Rupprecht. Den Posten des Jugendwarts füllt Tobias Striegl aus. Die Kassengeschäfte führt Josef Eiber, und die schriftlichen Aufzeichnungen übernimmt wiederum Wilhelm Schopper. Den verwaisten Posten des Sportwarts übernimmt Thorsten Prifling. (dob)

Der von Christine Rupprecht und Tobias Striegl im Mai organisierte Schnuppertag war äußert erfolgreich. Abteilungsleiter Franz Wolf erkannte darin einen ausschlaggebenden und klaren positiven Trend. Denn "knapp 20 Neumitglieder kommen sicher nicht von ungefähr".In der Saisonabschlussfeier im Gasthof "Schübl'adl" berichtete er auch über die Ergebnisse der beiden Mannschaften. So holte sich die Damen-40-Mannschaft nach ihrem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga souverän mit 14:0 Punkten die Meisterschaft. "Eigentlich gehören die Damen in die Landesliga", versicherte Wolf. Nachdem die Mitglieder eifrig nach neuen Spielerinnen suchten, wird das Team kommende Saison in der Landesliga aufschlagen.Ein anderes Bild zeichnet sich bei der Herrenmannschaft ab, die keinen Sieg errang und somit in die Kreisklasse 2 abstieg. Das Saisonziel für 2018 lautet: "Direkter Wiederaufstieg", zumal es hier ebenso Verstärkungen gibt.Die Herrenabteilung kann nächstes Jahr erstmals seit langer Zeit wieder zwei Teams für den Spielbetrieb melden. Auch im Jugendbereich tut sich etwas. So stehen Überlegungen an, erstmalig eine Mädchenmannschaft zu stellen. Wolf dankte vor allem den Trainern Christine Rupprecht und Tobias Striegl, Platzwart Günter Rudolf sowie Mannschaftsführer Jonathan Mirus.Anschließend ehrte er die Sieger der Vereinsmeisterschaft: Bei den Herren gewann Thorsten Prifling vor Sebastian Wolf und Fabian Lukas. Im Mixed-Doppel siegten Regina Wolf und Lutz Mirus vor Christine Rupprecht und Heiner Reber sowie Christa Wolf und Franz Wolf senior.