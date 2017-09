Vermischtes Vohenstrauß

Die Schwammerl-Saison nähert sich dem Ende. Nach mäßigem Beginn war im August sogar eine kleine Steinpilzschwemme zu verzeichnen. Der Vohenstraußer Pilzexperte Stefan Hartwig ist ein beliebter Ansprechpartner für alle Fragen zu diesem Thema.

Pilz-Exkursion Die Gäste-Information Moosbach veranstaltet am Samstag, 23. September eine Pilzexkursion mit dem Pilzsachverständigen Stefan Hartwig. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Rathaus. Die Fahrt zum Waldgrundstück erfolgt in Fahrgemeinschaften. Körbchen und Messer mitbringen. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro, mit Gästekarte drei Euro. (gi)

Wie man in den Wald hineinruft... Katharina Zehendner aus Vohenstrauß ist leidenschaftliche Schwammerlsucherin. Die 73-Jährige hat einen Lieblingsort, wo sie mit ihrem Zwetschgen-Körbchen regelmäßig auf die Jagd nach Pilzen geht. Zu ihrem bevorzugten Wäldchen verrät sie mit einem schelmischen Lächeln nur soviel: Es umringt eine Wallfahrtskirche und "halb Vohenstrauß geht da in die Schwammer".



Vor einigen Tagen mutete sich die ältere Dame bei einer ihrer oft ausgiebigen Exkursionen etwas zu viel zu. Sie war schon ziemlich erschöpft, als sie auf einen Spaziergänger mit Regenschirm traf. Im kurzen Gespräch verriet er der 73-Jährigen einen Platz ganz in der Nähe, wo noch einige stattliche Steinpilze zu finden wären. Allerdings hätte die Frau dafür auf eine kleine Anhöhe klettern müssen. "Ich musste leider dankend ablehnen. Dafür reichten meine Kräfte einfach nicht mehr", erzählt Zehendner. Zähneknirschend trat die Seniorin den Weg zu ihrem Auto an. Dort angekommen, lag auf dem Dach ihre Wagens ein wunderschöner, gesunder Steinpilz, den ihr offensichtlich der Mann mit Schirm noch schnell geholt hatte.



Die Vohenstraußerin freut sich noch Tage nach diesem Erlebnis unbändig über die nette Geste: "Ich war hin und weg. Dass es so etwas noch gibt, das ist für mich wahre Nächstenliebe. Es fängt doch im Kleinen an." Gerne würde sie sich bei dem "netten Herrn" bedanken. Die Begegnung wird die 73-Jährige nicht vergessen. Sie hat aber auch eine Erklärung dafür: "Ich sag immer: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus." (ck)

Im Großraum Vohenstrauß können wir ohne weiteres Pilze sammeln, denn die radioaktive Belastung ist in der Nordoberpfalz eher gering. Pilzberater Stefan Hartwig

Während die Pilzsaison in fast ganz Deutschland durch den anhaltenden Regen bereits seit Juli boomte, gab es laut Hartwig in einem Großteil der Oberpfalz kaum Pilze. Grund hierfür war das schöne Wetter, es hat wenig geregnet. So mussten sich die Oberpfälzer Schwammerlsucher noch bis Anfang August gedulden, bis sie die ersten nennenswerten Funde machen konnten. "Eine kleine Steinpilzschwemme gab es im Raum Vohenstrauß ab Mitte August für etwa zwei bis drei Wochen. In dieser Zeit gab es sehr viele Speisepilze im Wald, aber es waren kaum andere Pilze zu sehen", erklärt der Experte.Die Hauptzeit für Pilzsammler ist normalerweise von Mitte August bis Ende September. In dieser Zeit wachsen die traditionellen Speisepilze wie Steinpilz, Pfifferling, Marone, Rotkappe und Birkenpilz vermehrt. Für die Pilzsucher, die mehr als die "klassischen" Arten sammeln, geht die Pilzsaison bis zum ersten Frost.Hartwig: "Heuer konnte man den Milchbrätling (Lactarius volemus) vermehrt finden. Dieser Pilz steht auf der Roten Liste 3 und darf nur für den Eigenverbrauch gesammelt werden. Das gilt übrigens für alle Pilzarten, der Handel von Pilzen ist verboten." Als Berater muss er sich öfter mit den selben Fragen auseinandersetzen. So kommen immer wieder Schwammerlsucher mit dem Flockenstieligen Hexenröhrling (Neoboletus luridiformis) zu ihm und fragen: "Ich habe gehört der soll angeblich essbar sein". Den Ratsuchenden erkläre er dann genau die Merkmale dieses essbaren Schwammerls, damit sie ihn später alleine wieder erkennen können.Oft tauche auch die Frage auf: "Wie sieht es mit der radioaktiven Belastung aus?". Die Antwort: "Im Großraum Vohenstrauß können wir ohne weiteres Pilze sammeln, denn die radioaktive Belastung ist in der Nordoberpfalz eher gering."Der klassische Schwammerl-Sucher in unserer Region ist die Generation der 50- bis 80-Jährigen. Jüngere Leute oder gar Kinder gehen laut Hartwig kaum mehr in den Wald. Der Grund liegt auf der Hand: "Wenn sich die Eltern in Sachen Pilze nicht mehr auskennen, dann haben auch die Kinder keinen Zugang. Um das Interesse beim Nachwuchs zu wecken, sollte man sich einfach Pilzführungen anschließen."Die nächste geführte Pilzwanderung mit Hartwig ist am Samstag, 23. September, in Moosbach. Außerdem gibt es jeden Sonntagvormittag die Möglichkeit, mit dem Vohenstraußer Pilzberater auf Schwammerl-Suche zu gehen. Der Fachmann steuert dabei jede Woche ein anderes Waldgebiet an. Treffpunkt ist jeweils bei ihm in der Wittschauer Straße 7. Anmelden sollten sich die Interessenten immer bis zum Samstag unter Telefon 09651/916075.