Vermischtes Vohenstrauß

19.09.2017

145

0 19.09.2017145

In Vohenstrauß übersah eine Fahrschülerin am Dienstagmittag eine andere Verkehrsteilnehmerin mit deren Opel. Der Fahrlehrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Opel-Fahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizeibericht ereignete sich am Dienstag, 19. September, gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall in der Waidhauser Straße in Vohenstrauß. Eine 17-jährige Fahrschülerin fuhr aus dem Firmengelände des Autohauses Grieb in den fließenden Verkehr der Waidhauser Straße ein. Hierbei übersah Sie eine ortsauswärts fahrende 47-Jährige mit deren Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß. Auch der anwesende Fahrlehrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern.Die Fahrerin des Opels wurde ins Klinikum Weiden eingeliefert. Die Fahrschülerin stand aufgrund des Unfalls unter Schock und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Vohenstrauß gebracht. Sie konnte es kurze Zeit später wieder verlassen.An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Vohenstrauß.