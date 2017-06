Vermischtes Vohenstrauß

22.06.2017

2949

Tännesberg. (dob) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 22 ist an der Einmündung der Kreisstraße SAD 35 bei Gleiritsch ein Autofahrer lebensgefährlich worden. Ein zweiter Beteiligter wurde schwer verletzt. Ein 26-Jähriger aus Nürnberg war gegen 13.15 Uhr alleine mit seinem Kleinlastwagen von Teunz her kommend in Fahrtrichtung Weiden unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste er laut Polizeibericht kurz vor einer Anhöhe nach Tännesberg einen VW-Caddy, den ein 50-Jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf steuerte. Dieser war ebenfalls alleine in seinem Fahrzeug unterwegs.

Der Aufprall erfolgte mit einer solchen Wucht, dass beide Fahrzeuge fast 100 Meter weit geschleudert wurden und mit Totalschaden an einer Böschung zum Liegen kamen. Der VW-Fahrer zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Regensburg geflogen. Der andere Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus nach Schwandorf gebracht. Da die Unfallursache unklar war, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Weiden ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstrecke war bis in die frühen Abendstunden für den Verkehr gesperrt. Zum Unfallzeitpunkt waren mindestens noch ein weiteres Auto sowie ein Lastkraftwagen auf Höhe des Unfallorts. Deren Fahrer sowie weitere mögliche Zeuge werden dringend gebeten, sich unter Telefon 09651/9201-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.