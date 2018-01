Vermischtes Vohenstrauß

17.01.2018

Beim Katholischen Frauenbund in Roggenstein geben Vorsitzende und Stellvertreterin ihre Ämter ab. Die Suche nach Nachfolgerinnen gestaltet sich in der Jahreshauptversammlung zunächst schwierig.

Roggenstein. Nach zwölf Jahren als Vorsitzende war es für Betty Kraus und ihre Stellvertreterin Berta Messer an der Zeit, die Führungsrolle in jüngere Hände zu legen. Keine leichte Aufgabe für Bezirksvorsitzende Martha Bauer, die mit Engelszungen auf die 32 Mitglieder im Pfarrsaal einredete. "Der Frauenbund ist eine Bereicherung für den Ort, er ist eine Option auf ein Angebot und die gelebte Gemeinschaft ist schön", unterstrich die Bezirksvorsitzende. Kraus appellierte: "Wir brauchen neue Leute, die aktiv sind." Für sie sei nach dieser langen Zeit endgültig Schluss und auch gutes Zureden habe keinen Sinn, machte sie deutlich.Als letzte freudige Mitteilung begrüßte sie Angelika Ertl aus Lämersdorf sowie Anni Mitlmeier und Stephanie Schmidt aus Roggenstein als Neumitglieder und überreichte Frauenbundschal sowie Mitgliedsausweis. "Du warst eine super Vorsitzende", lobte Messer die scheidende Führungskraft. Die vielen Verdienste von Kraus könne man gar nicht aufzählen. Immerhin war sie 12 Jahre Vorsitzende, vorher 4 Jahre Schriftführerin und zuerst ebenso lang Beisitzerin im Führungskreis."Es war eine schöne Zeit", versicherte Kraus und gab die Lobesworte an ihre Stellvertreterin zurück. "Kraus war für den Diözesanverband die Ansprechpartnerin vor Ort und auf Deine Hilfe konnten wir uns immer verlassen", führte Bauer aus. Messer stieg als ganz junge Frau in die Führungsmannschaft ein. Das sei nicht selbstverständlich, wertete die Bezirksvorsitzende auch das Verdienst der Stellvertreterin hoch."Der Frauenbund ist eine Sache der Einstellung, nicht des Alters", warb Bauer. "Je mehr Frauen bei uns Mitglied sind, umso mehr Gewicht haben wir." Eine neue Mannschaft könne neue Fähigkeiten entwickeln oder bisher brachliegende hervorbringen. "Jede von euch hat andere Talente und Fähigkeiten die es zu nutzen gilt", legte sie den Frauen ans Herz. Weiter forderte sie unnachgiebig: "Die Frauenbundarbeit muss in Roggenstein weiter gelingen." Immerhin kann die Gemeinschaft in diesem Jahr auf 35 Jahre seit der Gründung zurückblicken. Schließlich ließ sich Ulrike Gösl auf ein gleichberechtigtes Dreier-Team ein, in dem sie den Posten als Vorsitzende einnimmt. Elisabeth Bojer steht ihr als Stellvertreterin zur Seite und Rita Reil als Schriftführerin.Nach längerem Zureden fasste auch Monika Runkel den Entschluss als Schatzmeisterin positive Zeichen zu setzen. Leider willigten nur drei Frauen in das Amt als Beisitzerinnen ein. Fünf wären vorgesehen gewesen. Angelika Ertl, Petra Schnupfhagn und Gisela Fleischmann erklärten sich bereit, aktiv in der Gemeinschaft mitzuarbeiten. Jakobine Kammerer und Inge Wolfrath wurden zu Kassenrevisorinnen ernannt.Nach gut einer Stunde war die schwere Arbeit geschafft. Die Wahl von Pfarrer Gerhard Schmidt als geistliche Begleitung war lediglich Formsache. "Ohne Frauenbund wäre Roggenstein um so viel ärmer", war Bauer überzeugt. Deswegen appellierte sie an alle Mitglieder, den neuen Vorstand zu unterstützen. Dem Führungsteam bot sie an, eventuell ein Kompetenz-Training des Diözesanverbands zu besuchen.Die Bezirksvorsitzende erhielt viel Lob des Geistlichen. "Sie haben über den Tellerrand von Roggenstein hinausgeschaut und den Frauen viele Tipps und Anregungen gegeben." Achtsame Wertschätzung des Pfarrers erhielt ebenso die scheidende Führungsriege. Er hoffte, dass auch die Neugewählten mit dem gleichen Elan an die anstehenden Aufgaben herangehen.