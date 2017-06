Vermischtes Vohenstrauß

28.06.2017

28.06.2017

(dob) Ein Blick in den Sommerhimmel blieb den Senioren am Dienstag leider verwehrt, da sich die Sonne ausgerechnet am Siebenschläfer-Tag hinter den dunklen Regenwolken versteckte. Trotzdem feierten die älteren Herrschaften im Walter-Siegert-Caritasheim fröhlich ihr Sommerfest.

Die Pflegekräfte holten die sommerliche Leichtigkeit einfach mit bunten Blumen in den Saal, und den Männern und Frauen schmeichelten. Frauenmantel, Margeriten und Glockenblumen leuchteten den Teilnehmern an den Tischen entgegen. Brigitte Taucher hatte die Dekoration mit ihrer Betreuungsgruppe selbst entworfen und den Raum mit Sträußchen geschmückt, die sommerliche Akzente setzten.Richard Wagner spielte alte Volkslieder und bekannte Hits, die Bewohner sangen mit oder schunkelten. Einen quirligen Auftritt legten die Buben und Mädchen der Kindertagesstätte Don Bosco aus der Musikgruppe sowie der Natur-und-Umwelt-Gemeinschaft mit ihren Betreuerinnen Sonja Völkl und Julia Dobmayer hin. Die Kleinen überraschten die Senioren mit Liedern wie "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach". Außerdem überreichten sie ein kleines Geschenk , das sie selbst gefilzt hatten. Dafür gab es im Gegenzug Eis von Heimleiterin Rita Gilch für die kleinen Gäste.Erdbeerkuchen und Sahnerollen gab es für die Bewohner zum Kaffee. Wer dann noch Lust auf eine kalte Schleckerei hatte, durfte sich ebenfalls ein Eis genehmigen. Auch Dekan Alexander Hösl und Pfarrer Gerhard Schmidt feierten mit. Zudem hatte der Roggensteiner Pfarrer seine Firmlinge mitgebracht, die das Fachpersonal an diesem Tag unterstützten und so eine gute Tat vollbrachten. Später wurde dann noch der Grill angeheizt und Spezialitäten von Küchenchefin Johanna Bodensteiner für die Bewohner gebrutzelt.