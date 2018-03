Vermischtes Vohenstrauß

20.03.2018

Um die Spielvereinigung Vohenstrauß weiterzuentwickeln und familienfreundlicher zu gestalten, beschließen die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung die Einführung eines Familienbeitrags in Höhe von 95 Euro.

Außerdem wollen die Verantwortlichen um Vorsitzenden Uli Münchmeier den Verein dadurch auch weiblicher machen und Frauen zur Mitgliedschaft animieren. "Die bisherigen Beiträge bleiben unangetastet", erklärte Kassier Thomas Eiber. Kinder bis 14 Jahre zahlen 18 Euro; Jugendliche bis 18 Jahre 24 Euro und Erwachsene berappen für die Mitgliedschaft 45 Euro. Wer mit dem Familienbeitrag besser fahre, könne die bestehende Mitgliedschaft ändern lassen.Im Jahr 2016 zählte die SpVgg 33 und ein Jahr später 51 Eintritte. Dagegen stehen 35 (2016) und 42 (2017) Austritte. Aktuell gehören dem Fußballclub 509 Mitglieder an. Münchmeiers zweite Tochter Isabella ist mit acht Monaten das jüngste und Karl Weber mit 91 Jahren das älteste Mitglied im 96 Jahre alten Verein. Die höchste Mitgliederstärke mit 120 Personen weisen die 19- bis 29-Jährigen auf. Die schwächste Gruppe sind die Senioren ab 70. Zu diesen gehören nur 38 Mitglieder.In seinem Kassenbericht machte Eiber deutlich, dass man in der Summe nur so viel Geld ausgebe, wie auch eingenommen werde. Der Fußballclubbetrieb schleuste so rund 150 000 Euro durch die Konten.Auf den größten Wunsch müssen wohl Spieler und Verantwortliche noch länger verzichten: ein Kunstrasenplatz. Trotzdem wolle man dieses Vorhaben nicht aus den Augen verlieren, ließ Uli Münchmeier durchblicken. Passende Grundstücke wären vorhanden.Hermann Bibel übernahm die Berichterstattung für die Rot-Weiß-Kegelabteilung. 2017 feierten die Kegler das 50. Gründungsjubiläum. Leider kam kein Spielbetrieb mit Jugendlichen mehr zusammen, bedauerte der Sprecher. Nach wie vor lasse es auch die Personaldecke nicht zu, eine zweite Mannschaft zu bilden. Grandios kämpfte jedoch die erste Mannschaft um Punkte in der A-Klasse. Derzeit belegen die Kegler den zweiten Platz. Finanziell sei die Kegel-Sparte gut aufgestellt. Den aktuellen Mitgliederstand bezifferte Bibel mit 72. Seit der letzten SpVgg-Jahreshauptversammlung verloren die Kegler 15 Mitglieder.Thomas Groß und Rainer Gebert war die Mitgliederehrung an diesem Abend vorbehalten. Stehende Ovationen gab es für den Ehrenspielführer Rudolf Scholz, der seit 70 Jahren treu zu den Fußballern hält. "Wir verneigen uns vor Dir", so Gebert. Ebenfalls 70 Jahre ist Karl Weber dabei, allerdings war er nicht anwesend. Für 60 Jahre Zugehörigkeit nahmen Hans Gmeiner, Joachim Simacek und Max Walbrunn einen SpVgg-Schal und eine Ehrennadel in Empfang. Günter Ibisch und Gustl Würschinger bekommen diese ebenfalls für 60 Jahre Treue nachgereicht.Als eine große Stütze, Sponsor, Spieler und Urgestein bezeichnete Rainer Gebert den Fußballkameraden Helmut Wildenauer, der bis heute als AH-Spieler unverzichtbar ist und für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel beschenkt wurde. Ebenfalls 50 Jahre gehören Gerhard Hammerl, Harald Frischholz und Albert Vitzthum zum Verein. Für 40 Jahre Mitgliedschaft konnten folgende SpVgg-Mitstreiter eine Ehrung in Empfang nehmen: Karl-Heinz Bäumler, Peter Hanauer, Norbert Lukas, Torwartlegende Josef Maier, Olaf Maier, Karl Müller, Christian Ries, Martin Wolf und Franz Wolf junior. 30 Jahre sind es bei Oliver Gruber, Sabine Lukas, Günther Schmidt junior, Anton Zilbauer und Alfred Schwarzmeier. Außerdem waren eine Reihe von Mitgliedern für 25 Jahre Mitgliedschaft zu würdigen: Wolfgang Ertl, Rainer Gebert, Uli Münchmeier, Andreas Scheck, Emil Binder, Heinz Feneis, Eva und Siegmund Grieb, Thomas Krämer, Jürgen Sollfrank und Harald Walbert. "Vielen Dank für die guten und schlechten Zeiten, in denen ihr euch mit uns für den Verein eingesetzt habt", dankte auch Uli Münchmeier allen Geehrten.Dritter Bürgermeister Johann Gollwitzer gratulierte ebenfalls. Offiziell wollte er auch die runden Geburtstagswünsche an Thomas Groß zu dessen 70. Geburtstag kundtun, den dieser Anfang März feiern durfte. Im Namen der Stadt bedankte sich Gollwitzer für die vielen geleisteten Umbaumaßnahmen am Gebäude des Sportzentrums.